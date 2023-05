Previsioni meteo Roma e Lazio 13 maggio: maltempo con pioggia nel weekend Allerta meteo e maltempo sabato 13 maggio. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano precipitazioni da deboli a moderate.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 13 maggio, registrano pioggia e temperature massime fino a 17 gradi. Un weekend di maltempo, i valori sono in calo al di sotto dei 20 gradi. Ciò a causa di un ciclone mediterraneo, che porterà precipitazioni da deboli a moderate in undici regioni italiane, compreso il Lazio, per le quali è stato diramato un bollettino di allerta gialla, mentre per l'Emilia-Romagna il codice di allerta meteo per maltempo è arancione.

Il quadro meterologico, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it è compromesso da alcuni giorni, con i termometri in calo dopo una prima risalita la scorsa settimana, che faceva ben sperare. Ma per quanto riguarda la pioggia ne avremo ancora per un po'. Anche la seconda parte del weekend, domenica, sarà piuttosto turbolenta sul fronte meteo. Le piogge proseguiranno fino alla prima parte della prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 13 maggio

Pioggia e temperature in calo sono le previsoni del meteo a Roma per oggi, sabato 13 maggio. Sulla Capitale nel dettaglio il cielo sarà coperto di notte, le precipitazioni cadranno deboli al mattino e moderate nel pomeriggio, ancora deboli di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 17 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel resto del Lazio le previsioni del meteo registrano pioggia. Le precipitazioni cadranno a carattere debole o moderato. Sul fronte delle temperature, non si registreranno più di 20 gradi. I valori oscilleranno tra minime di 11 e massime di 16 gradi su Frosinone, minime di 13 e massime di 18 su Latina, minime di 7 e massime di 16 su Rieti, minime di 7 e massime di 15 su Viterbo.