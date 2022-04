Previsioni meteo Roma e Lazio 13 aprile: sole e caldo, nella capitale 23 gradi A Roma e province cielo poco nuvoloso e caldo, con temperature fino a 23 gradi. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Sale il termometro a Roma e nelle altre province del Lazio. Nella capitale le temperature oggi, mercoledì 13 aprile, arriveranno fino a 23 gradi, sancendo quindi l'ingresso vero e proprio nella primavera. La situazione sarà simile anche nella altre province: a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il termometro salirà oltre i 20 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i sei. Le condizioni meteo non dovrebbero cambiare nemmeno nei prossimi giorni: fino alla fine della settimana è previsto sole e caldo, non ci saranno piogge e i venti soffieranno tra deboli e moderati.

A Roma sole e caldo, termometro a 23 gradi

Oggi mercoledì 13 aprile è soprattutto nella capitale che le temperature saranno più alte. Secondo quanto riportato dagli esperti di Meteo 3B, oggi a Roma ci saranno "cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3314m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente".

Caldo anche nelle province

La stessa situazione ci sarà nelle province. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ci sarà il cielo poco coperto, ma sole per gran parte della giornata. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno soprattutto deboli e moderati in alcune ore della giornata. I termometri supereranno dappertutto i 20 gradi. Le condizioni meteo rimarranno simili anche nei prossimi giorni.