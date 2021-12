Previsioni meteo Roma e Lazio 12 dicembre: sole e freddo, temperature a zero gradi Oggi, domenica 12 dicembre, non ci saranno piogge nel Lazio, anche se il freddo pungente dell’inverno non accenna a sparire.

A cura di Redazione Meteo

Dopo tantissimi giorni di maltempo, in cui a Roma e nel Lazio si sono abbattuti piogge e temporali, con varie allerte meteo durate giorni, nella regione torna il sereno. Per oggi, domenica 12 dicembre, in tutto il Lazio è previsto cielo senza nuvole, sole per tutta la giornata e ovviamente assenza di precipitazioni. Nonostante il sole che ci sarà per tutto il giorno, le temperature saranno molto rigidi: la temperatura più alta si registra a Roma, con 11 gradi, mentre la più bassa si registra a Rieti con 6. Minime di 0 gradi a Viterbo, dove farà più freddo rispetto alle altre province. La situazione rimarrà invariata anche a partire da lunedì: per tutta la prossima settimana, infatti, ci sarà sole e cielo senza nuvole, e non sono previste piogge in nessuna provincia.

Meteo Roma e Lazio 12 dicembre: non sono previste piogge

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra 7 e 10 gradi. Ci sarà sole tutto il giorno, non ci saranno piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Le temperature saliranno di un paio di gradi nei giorni successivi, ma in generale la situazione rimarrà pressoché invariata. Temperature tra 1 e 9 gradi a Frosinone, quindi più bassa di Roma, ma anche qui con cielo terso e niente piogge, con venti deboli e moderati. Termometro tra 3 e 11 gradi a Latina, anche qui niente piogge, e tra 1 e 6 gradi a Rieti. Zero Gradi a Viterbo, dove la massima invece sarà di 7 gradi. Le temperature continueranno a scendere nelle prossime settimane, quando l'inverno entrerà nel vivo a partire da fine dicembre, con termometri che scenderanno anche al di sotto dello zero.