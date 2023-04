Previsioni meteo Roma e Lazio 12 aprile: cielo nuvoloso, ma si sfiorano i venti gradi Temperature in rialzo a Roma e nelle altre province del Lazio, dove i termometri arriveranno a sfiorare i venti gradi. Il cielo sarà principalmente nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, mercoledì 12 aprile, sarà caratterizzata dal cielo nuvoloso e dalle temperature che, nonostante un po' di vento, saranno più alte rispetto ai giorni passati. Il termometro continua a salire, arrivando quasi a sfiorare i venti gradi in alcune zone del Lazio. Non ci saranno piogge in nessuna zona della regione, anche se sono previste nei prossimi giorni, con forti temporali soprattutto nel fine settimana.

A Roma, nello specifico, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, tranne alcune ore della giornata in cui sarà terso. Le temperature saranno comprese tra dieci e diciotto gradi, mentre i venti saranno di intensità moderati. mitigando il caldo che farà nelle ore centrali della giornata.

Temperature tra sei e diciannove gradi a Frosinone. Qui il cielo sarà sereno sia la mattina sia il pomeriggio, con qualche annuvolamento verso ora di pranzo. I venti soffieranno con intensità debole e, ovviamente, non sono previste piogge.

A Latina la temperatura minima sarà di dieci gradi, mentre la massima salirà fino a diciannove gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso soprattutto la mattina, mentre nel pomeriggio sarà sereno, con venti che soffieranno per lo più moderati durante la giornata.

Temperature alte anche a Rieti: qui la minima scenderà fino a cinque gradi, ma la massima arriverà fino a diciotto gradi. Il cielo sarà molto nuvoloso la mattina per poi rischiararsi nel pomeriggio. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

Anche a Viterbo le temperature saranno gradevoli, con minime a sei e massime a diciannove gradi. Il cielo sarà nuvoloso la mattina e sereno il pomeriggio, con venti tra deboli e moderati.