Previsioni meteo Roma e Lazio 11 maggio: sole e caldo per tutta la giornata I venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, e non sono previste piogge, né oggi né per il resto della settimana. La giornata di oggi, mercoledì 11 maggio, si apre all’insegna del bel tempo.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di bel tempo a Roma e nelle altre province del Lazio, con temperature oltre i venti gradi, cielo sereno e assenza di precipitazioni. Oggi, mercoledì 11 maggio, nella capitale il meteo regalerà temperature fino a ventiquattro gradi, con le minime che non scenderanno sotto i quattordici gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, e non sono previste piogge, né oggi né per il resto della settimana. Il meteo rimarrà invariato nella città di Roma per il resto della settimana: fino a domenica non ci saranno precipitazioni, e a parte qualche ora in cui il cielo sarà nuvoloso, non ci saranno nuvole e il sole splenderà per tutta la giornata. Anche le temperature rimarranno invariate, e si manterranno sui 23/24 gradi fino a domenica.

Previsioni meteo 11 maggio: sereno anche in provincia

Come a Roma, anche nelle altre province del Lazio è previsto bel tempo per oggi, mercoledì 11 maggio. A Frosinone, dopo i temporali di ieri sera, sono previsti cieli parzialmente nuvolosi e temperature tra i tredici e i venticinque gradi. Stessa cosa a Latina, dove le massime raggiungeranno invece i ventiquattro gradi e i cieli saranno però sereni, senza nuvole. A Rieti anche dopo il mal tempo di ieri sera si aspetta una giornata dal clima mite, senza piogge, con cieli nuvolosi ma temperature fino a venticinque gradi. Stessa cosa a Viterbo, dove invece i cieli saranno sereni e senza nuvole. Anche in provincia il meteo rimarrà invariato fino a domenica, con assenza di piogge e temperature molto oltre i venti gradi. I cieli rimarranno sereni e non sono previste allerte meteo nei prossimi giorni.