Previsioni meteo Roma e Lazio 10 novembre: temperature ancora sui 20 gradi, il freddo è lontano Ancora temperature sui venti gradi in questa domenica di novembre, con sole e nuvole a tratti su tutta la regione. I venti soffieranno deboli, e non sono previste piogge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Nonostante novembre sia iniziato ormai da dieci giorni, le temperature fanno ancora fatica ad abbassarsi. I cambiamenti climatici che ormai hanno investito il globo, mostrano così i loro effetti: nel Lazio ci sono ancora temperature primaverili, che non hanno nulla di autunnale. Le cose potrebbero cambiare dalla prossima settimana, ma nulla è ormai certo a causa della forte instabilità meteorologica che ha investito il nostro paese.

Oggi, domenica 10 novembre, le temperature nel Lazio si attesteranno tutte sui venti gradi nelle ore più calde. Le minime scenderanno anche fino a nove nelle province più fredde, ma in generale si avranno circa dieci/dodici gradi in tutta la regione nelle ore più fredde. Il cielo sarà sereno, con qualche nuvola sparsa durante la giornata, mentre i venti soffieranno deboli. Non sono previste piogge né oggi né per il resto della settimana: unica eccezione la giornata di mercoledì, dove sono previste precipitazioni anche abbondanti in alcune zone della regione. Qui le piogge potrebbero protrarsi anche per tutto il giorno.

Per quanto riguarda le temperature, a Roma saranno comprese tra dodici e venti gradi. Tra dieci e diciannove gradi nella provincia di Frosinone, mentre a Latina la minima sarà di quattordici gradi e la massima di venti gradi. A Rieti si oscilla tra dodici e diciotto gradi, mentre a Viterbo tra nove e diciotto.

Le temperature dovrebbero abbassarsi verso la fine di novembre. Per ora, le massime continueranno a rimanere sui venti gradi. Per tutto il mese, inoltre, non sono previste precipitazioni particolarmente intense, a parte qualche episodio sporadico.