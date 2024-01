Previsioni meteo Roma e Lazio 10 gennaio: cielo nuvoloso ma temperature miti Cielo nuvoloso ma temperature gradevoli a Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Non sono previste piogge e i venti soffieranno per lo più moderati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Cielo parzialmente nuvoloso oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. In tutta la regione sono previsti cieli prevalentemente grigi e coperti – a parte qualche momento durante il pomeriggio – ma senza precipitazioni. Il clima sarà invece mite, con le temperature che arriveranno anche a tredici gradi nella capitale, mentre i venti soffieranno per lo più moderati durante tutta la giornata.

A Roma il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con il termometro che oscillerà tra dieci e tredici gradi. Il cielo sarà molto coperto al mattino, mentre il pomeriggio è previsto un lieve rasserenamento, con venti moderati che soffieranno tutto il giorno. Nonostante la nuvolosità, non sono previste piogge.

Se a Frosinone la temperatura massima arriverà a dodici gradi, la minima sarà invece molto bassa, arrivando a toccare i tre gradi. Sono previste nubi sparse al mattino, al pomeriggio e alla sera. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata, non sono previste piogge.

Cielo parzialmente nuvoloso a Latina, con la minima che scenderà fino a nove gradi mentre la massima non salirà oltre i tredici gradi. Non sono previsti piogge, mentre i venti soffieranno moderati sia la mattina sia il pomeriggio.

A Rieti le temperature saranno più rigide, con la minima a cinque gradi e la massima che non supererà i nove gradi. Il cielo sarà molto nuvoloso al mattino e alla sera, mentre per il pomeriggio sono attese solo nubi sparse. I venti, invece, soffieranno con un'intensità molto debole in tutta la giornata.

A Viterbo sono previste le condizioni meteo più rigide della regione, con minime a quattro gradi e massime a sette gradi. Il cielo sarà nuvoloso tutta la giornata, mentre non ci saranno piogge.