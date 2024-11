video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 1 novembre: sole e caldo, temperature sopra la media Ancora sole e caldo in tutto il Lazio, dove le temperature continuano a rimanere decisamente sopra la media. Oggi a Roma la massima arriverà a venti gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Continua a essere molto caldo nel centro Italia, e il Lazio non fa eccezione. In tutta la regione sono previste temperature molto miti, ben al di sopra della media di quella che dovrebbe essere la media della stagione. I termometri continuano a rimanere sopra i venti gradi: e se oggi le massime andranno dai ventuno ai ventitré gradi, nei prossimi giorni non è escluso che si alzino ancora.

Il motivo di questo caldo, oltre all'anomalo innalzamento delle temperature dovuto al cambiamento climatico, sta nell'anticiclone africano, che continua a stazionare sul nostro paese. Dato l'anticiclone, le temperature rimarranno molto miti, e al momento non è previsto un cambiamento drastico che vira verso il freddo. Forse a partire dal 7 novembre le cose cambieranno, ma in generale novembre, qui nel Lazio, si presenta ancora come un mese abbastanza caldo.

A Roma si registrano oggi le temperature più alte, con la minima a undici gradi e la massima a ventitré gradi. Situazione simile a Frosinone, dove il termometro oscilla tra i dodici e i ventuno gradi, e a Latina, dove sarà tra quattordici e ventidue gradi. Nove gradi di minima a Rieti, mentre la massima arriverà a ventidue gradi, mentre a Viterbo la minima sarà di dieci gradi e la massima di ventidue gradi.

Il cielo sarà sereno in tutta la regione e non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli. Non è prevista pioggia per tutta la settimana, con il cielo che rimarrà privo di nuvole e senza rischio di precipitazioni. Un mese decisamente anomalo quello di novembre, purtroppo in linea con quando sta accadendo anche nel resto delle stagioni, con l'innalzamento delle temperature.