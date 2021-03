Le previsioni meteo a Roma da lunedì 8 a domenica 14 marzo registrano una settimana all'insegna dell'instabilità. Ad attenderci una prima parte in cui a farla da protagonista sarà il maltempo, con il ritorno di pioggia e temporali, ma anche di forti venti, che imperverseranno sulle regioni centrali e sul Lazio, dopo aver fatto capolino già da domenica, quando il quadro meteorologico è iniziato a cambiare. Ciò a causa di un vortice di bassa pressione in arrivo dalle Isole Baleari. Almeno fino a martedì bisogna aspettarsi precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Le temperature subiranno un leggero calo rispetto alla settimana scorsa, con valori decisamenti più consoni al periodo. Un miglioramento si registrerà nella seconda parte della settimana, con ampie schiarite e il ritorno del sole. La colonnina di mercurio resterà piuttosto inalterata.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 8 marzo

Domani, lunedì 8 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia per tutto l'arco della giornata, con valori che oscilleranno tra minime di 12 e massime di 13 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, con precipitazioni sparse sul territorio del Lazio. Le massime non supereranno i 13 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 marzo

Ancora presto per dire con maggiore sicurezza cosa ci attende per il prossimo fine settimana. Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 febbraio registrano per ora bel tempo, grazie al ritorno sulle regioni centrali e sull'Italia intera più generalmente, dell'alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel dettaglio la giornata di sabato sarà caratterizzata da nubi sparse durante la notte, con possibili deboli precipitazioni, cielo sereno al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e di nuovo sereno alla sera.