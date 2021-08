Previsioni meteo Roma dal 16 al 22 agosto: crollo termico, temperature in calo fino a 10 gradi Crollo delle temperature in vista per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 agosto sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio. Lunedì farà ancora molto caldo, mentre a partire da martedì la colonnina di mercurio inizierà a scendere fino a 5-10 centigradi anche in città rispetto ai giorni precedenti.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma dal 16 al 22 agosto registrano un calo delle temperature. Nel Lazio come nel resto d'Italia sta per verificarsi un vero e proprio crollo termico, i picchi bollenti della settimana che ci lasciamo alle spalle, con il weekend di Ferragosto protagonista quest'anno davvero rovente, ha visto la colonnina di mercurio salire vorticosamente per l'influenza dell'anticiclone Nordafricano, con temperature che hanno toccato i 40 centigradi. Mario Giuliacci, meteorologo, accademico e personaggio televisivo spiega che "il caldo intenso si protrarrà ancora fino alla giornata di domani, lunedì 16 agosto, per poi perdere presa a partire da martedì". L'estate non è ancora finita, il tempo resterà comunque bello e continuerà a fare caldo. "Dal 17 al 19 agosto – continua Giuliacci – è previsto un crollo delle temperature quasi ovunque, dai 5 ai 10 centigradi in meno. Tra il 17 e il 19 agosto crollo delle temperature quasi ovunque di 5-10 gradi, mentre tra 16 e il 19 agosto le temperature massime scenderanno quasi ovunque fino a valori poco al di sopra dei 30 centigradi e tali resteranno almeno fino al 22 agosto".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 16 agosto

Domani, lunedì 16 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, con temperature che oscilleranno tra minime di di 20 e massime di 34 centigradi nelle ore centrali della giornata. Farà dunque ancora molto caldo. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, con valori tra i 19 e i 33 centigradi a Frosinone, tra i 21 e 32 a Latina, tra i 18 e i 33 a Rieti tra i 19 e 32 a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 e domenica 22 agosto

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 e domenica 22 agosto registrano un fine settimana all'insegna del tempo ancora stabile e soleggiato. Le temperature in città oscilleranno tra i 18 e i 34 centigradi.