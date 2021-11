Previsioni meteo Roma 18 novembre: sole e temperature massime fino a 18 gradi Cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 18 novembre. Il tempo finalmente sarà bello e le piogge assenti, grazie all’alta pressione.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 18 novembre, registrano sole e temperature massime che raggiungeranno 18 gradi centigradi. L'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha imperversato sull'Italia e sulle regioni centrali sta subendo una battuta d'arresto, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, grazie all'alta pressione. Le nubi hanno infatti lasciato il posto ad ampie schiarite. I valori resteranno piuttosto stabili o registreranno un leggero aumento, oscillando tra minime di 12 e massime di 18 gradi centigradi. Sorpresa nel weekend, il tempo dovrebbe mantenersi bello, regalandoci giornate adatte a passeggiate in città o gite fuori porta.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 18 novembre

Oggi, giovedì 18 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello, con cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 18 gradi centigradi nelle ore centrali e più calde e le precipitazioni saranno assenti. Ampie schiarite anche sul resto del territorio del Lazio, con cielo sereno o poco nuvoloso sugli altri capoluoghi. Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, dove le massime non superereranno i 16 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 novembre

Buone notizie anche per il weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre, durante il quale le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio già da oggi annunciano tempo bello con cielo sereno e soleggiato. Sabato sulla Capitale il sole brillerà indisturbato dal mattino fino al tramonto, con valori che oscilleranno tra 9 e 16 centigradi, lievemente in calo rispetto alla giornata di oggi. Domenica la giornata sarà comunque bella su tutto il Lazio, anche se sono in vista parziali annuvolamenti che copriranno il cielo specialmente nel pomeriggio, tuttavia non dovrebbe piovere. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra 10 e 16 gradi centigradi.