Previsioni meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 26 aprile 2023: cielo sereno e sole Temperature comprese fra i 5 e i 21 gradi e cielo sereno, con il sole splendente: queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 26 aprile 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Quella di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, si presenta come una giornata di sole dal cielo limpido su tutte le province della regione. Le temperature, comprese fra la minima di 5 gradi centigradi registrata a Viterbo e Rieti e la massima di 21 attesa a Latina, sono piuttosto miti.

Previsioni meteo a Roma oggi mercoledì 26 aprile

Come riporta Il Meteo.it, la giornata di oggi è mite in tutte le province della regione, compresa la capitale. Qui il termometro segna una temperatura compresa fra la minima di 10 gradi e una massima di 20. Il cielo è limpido e c'è il sole per tutta la durata della giornata: le uniche nuvole fanno capolino nella tarda serata, ma poi si disperdono in breve tempo.

Le previsioni nelle province del Lazio

Le province più fredde della giornata sono quelle di Rieti e Viterbo, dove si registra la temperatura minima di 5 gradi centigradi: la massima, invece, si aggira rispettivamente intorno ai 18 e ai 19 gradi. In entrambi i territori, però, la giornata è caratterizzata da un sole splendente che regna incontrastato e senza nuvole. Questo, almeno, fino alla tarda serata: nel viterbese, infatti, verso le ore 21, fa capolino qualche nuvola, ma poi torna il sereno.

Sole anche nel basso Lazio, dove le temperature registrate sono un po' più alte. Nel frusinate si aggirano fra gli 8 e i 20 gradi centigradi, mentre nel territorio del capoluogo pontino fra sono comprese fra i 10 e i 21 gradi. In entrambi i casi, anche qui il sole splende tutto il giorno: a differenza delle altre province, qui il cielo resta sereno anche nella giornata di domani, giovedì 27 aprile 2023.