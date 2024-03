Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 4 marzo 2024: ancora allerta gialla per temporali e piogge Pioggia, temporali, nevicate sui settori appenninici: ecco le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 4 marzo 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Temporali, piogge e temperature in calo. Il mese che dovrebbe portare la primavera è iniziato con diversi giorni di allerta gialla per il maltempo. E pioggia e temporali ancora non sono destinati a finire. Lo dimostra l'avviso di allerta gialla che è stato diramato ieri, domenica 3 marzo 2024, per il maltempo per il pomeriggio di ieri e le successive 18-24 ore.

Secondo le previsioni, le precipitazioni, da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati, si abbattono sull'intera regione.

Che tempo fa oggi a Roma

Temporali e schiarite a Roma oggi, lunedì 4 marzo 2024. Le prime piogge arrivano nella notte, ma diventano sempre più consistenti verso l'ora di pranzo. Come riporta Il Meteo.it, ad alta quota arrivano le nevicate. Il sereno non torna prima delle 17, anche se inizialmente il cielo resta coperto ancora qualche ora. Le temperature oscillano fra i 9 e i 12 gradi centigradi, venti moderati.

Le previsioni meteo nelle province

Le temperature più basse oggi si raggiungono nel territorio di Viterbo, dove il termometro si muove fra i 4 e gli 11 gradi centigradi. La giornata è caratterizzata da cielo coperto e nuvole, con piogge nella notte e nella fase centrale, con piogge e temporali attesi fra le 12 e le 16. Poco meno rigide le temperature a Rieti, comprese fra i 5 e i 10 gradi. Anche qui le piogge sono attese in mattinata e poi nel primo pomeriggio, dopo le 13, con nevicate nelle zone più alte dei settori appenninici. Dopo le 17 sono attese delle schiarite.

Temporali e schiarite anche a Frosinone e a Latina, dove i termometri segnano temperature comprese rispettivamente fra i 5 e gli 11 gradi e i 7 e i 12. Sia nel frusinate che nel capoluogo piogge e temporali non danno tregua fino a metà pomeriggio, poi torna progressivamente il sereno.