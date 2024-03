Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio per temporali 3 e 4 marzo 2024: le zone più a rischio Ancora allerta gialla a Roma e nel Lazio per il maltempo: pioggia, temporali e neve domenica 3 e lunedì 4 marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia e temporali oggi e domani, domenica 3 e lunedì 4 marzo, a Roma e nel Lazio. Ancora una volta, nel corso dell'ultima settimana, la protezione civile regionale dirama un bollettino di allerta gialla per il maltempo che, almeno nella giornata di oggi, non risparmia alcuna zona del Lazio. Piogge, rovesci anche di forte intensità, temporali. E il termometro che scende di qualche grado, con temperature minime che arrivano anche a 5 gradi centigradi.

Ma il maltempo non è destinato a finire. Un bollettino con allerta di colore giallo per criticità idrogeologica è già stato diffuso per domani, lunedì 4 marzo. Da oggi, l'allerta gialla emanata è prevista per le successive 18-24 ore.

Sulla regione Lazio si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. In serata quota neve in calo fino a 1000 metri.

Le zone più a rischio

Temporali nell'entroterra, fino ai settori appenninici. E mareggiate lungo le coste più esposte del litorale del Lazio. Nessuna zona è esclusa dal passaggio delle piogge e dei temporali oggi, domenica 2 marzo, e domani, lunedì 3. Come mostra la cartina sottostante, nessuna delle zone di allerta è esclusa. L'allerta riguarda sia i bacini costieri nord che quello del medio Tevere, ma anche quelli di Roma e la zona dell'Appennino di Rieti. Coinvolti, infine, anche l'Aniene, i bacini costieri del Sud e il bacino del Liri.

Allerta gialla per domenica 3 e lunedì 4 marzo 2024.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio nei prossimi giorni

Oltre alla giornata di domani, lunedì 4 marzo, gli ultimi fenomeni del maltempo caratterizzeranno anche i prossimi giorni. Nuvole e piogge sparse sono attese per la giornata di martedì, secondo quanto riporta Il Meteo.it, ma già nella giornata di mercoledì 6 marzo tornano i temporali, le prime schiarite sono attese soltanto a partire dal giorno dopo fino a quando resteranno nubi e rovesci nelle province più a sud.