Previsioni del meteo Roma e Lazio 14 maggio: sole e caldo, temperature fino a 24 gradi Sole e caldo e temperature fino a 24 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 14 maggio.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 14 maggio, registrano sole e caldo e temperature fino a 24 gradi. È arrivata l'estate, se non ancora entrata ufficialmente, di sicuro dal punto di vista dei valori riscontrati. Non solo nella Capitale, ma anche nel resto del territorio della regione sarà un weekend meraviglioso, all'insegna del bel tempo. Ci siamo ormai lasciati alle spalle – e, si spera, definitivamente – l'ondata passeggera di maltempo, che ha interessato parte dell'Italia tra cui il Lazio la settimana scorsa. Piogge che hanno fatto abbassare le temperature per qualche giorno e mantenuto il cielo coperto, dandoci l'impressione di essere tornati in autunno. Ma l'attesa è finita e da giorni il sole continua a splendere indisturbato, con la primavera che finalmente sta dando ‘spettacolo' di sé. La colonnina di mercurio continua infatti a salire e nel fine settimana supererà abbondantemente i 20 gradi, regalandoci un clima decisamente estivo, perfetto per una gita fuori porta o meglio ancora giornate al mare.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 14 maggio

Oggi, sabato 14 maggio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano sole e temperature fino a 24 gradi. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it il cielo è poco nuvoloso di notte, velato da poche nuvi al mattino e nel pomeriggio, completamente sereno di sera. Le precipitazioni sono assenti e il vento soffia da debole a moderato. Le temperature nella Capitale oscillano tra minime di 14 e massime di 24 gradi centigradi. Tempo bello e soleggiato anche nel resto dei capoluoghi del Lazio, dove il cielo è sereno. Le città più calde della regione pare siano Viterbo e Frosinone, dove la colonnina di mercurio raggiungerà i 26 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 15 maggio

Domani, domenica 15 maggio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora tempo bello e precipitazioni assenti. Sulla Capitale nel dettaglio il cielo sarà sereno di notte e al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e sereno di sera. Le temperature saranno comprese tra i 14 e i 23 gradi. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso anche nel resto del Lazio, le città più calde saranno Viterbo e Rieti, con massime di 26 gradi.