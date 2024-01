Previsioni 2024 record per Aeroporti di Roma: più passeggeri e nuove rotte da Fiumicino e Ciampino Il 2024 negli aeroporti di Roma sarà trainato dal Nord America e dall’Asia. In estate previsti nuovi collegamenti diretti Ita, nuove rotte Ryanair e nuovi collegamenti per Izmir, Eurowings per Hannover e Norimberga, Volotea per Brest e Jet2.com per Edimburgo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il 2024 sarà un anno record per gli aeroporti di Roma, con un numero di voli e viaggiatori che potrebbe superare anche il 2019, ultimo anno prima della pandemia. "L'incremento tendenziale del traffico passeggeri sviluppato nell'ultimo semestre del 2023, insieme alla crescente destagionalizzazione dei flussi aerei già evidente in questo inizio d'anno, lascia prevedere livelli record per il 2024 con un ulteriore balzo in avanti rispetto al 2019", ha messo in evidenza in una nota Aeroporti di Roma.

Boom Nord America: 73 voli diretti a settimana, 11 solo a New York

La ripresa del traffico aereo romano si basa soprattutto sui collegamenti con l'Asia e in particolare con la Cina, gestiti da cinque compagnie aeree come nel periodo pre-pandemia. In secondo luogo c'è il mercato del Nord America, con Usa, Canada e Messico, in cui si è arrivati a contare, nei giorni di picco, addirittura 34 collegamenti diretti al giorno dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Addirittura 11 voli soltanto per quanto riguarda New York.

"Un'offerta record garantita anche dai nuovi collegamenti avviati da ITA Airways e dagli sviluppi delle compagnie aeree americane che, a livello aggregato, sono arrivate ad offrire un numero di collegamenti in crescita fino al 50% rispetto al periodo prima del Covid-19", sottolinea Adr.

E proprio in quest'ottica il Leonardo da Vinci si è posizionato come terzo scalo europeo, dopo Londra e Parigi, per collegamenti diretti verso New York. Si stima che a febbraio 2024 arriveranno fino a 73 a settimana, più 70 per cento rispetto a febbraio 2019, i voli verso il Nord America.

Le nuove destinazioni dagli aeroporti di Roma

Nell'immediato futuro i punti di forza per lo scalo di Roma Fiumicino saranno l'evoluzione di Ita Airways, con le nuove rotte previste per l'estate 2024, quali Chicago, Toronto, Riyadh, Accra, Dakar, Jeddah e Kuwait City, il rafforzamento delle compagnie low cost, Ryanair e Wizzair per prime, e le nuove rotte in fase di lancio per breve e medio raggio di compagnie aeree internazionali come SunExpress per Izmir, Eurowings per Hannover e Norimberga, Volotea per Brest e Jet2.com per Edimburgo.

Proprio ieri Ryanair ha annunciato l'apertura di sette nuove rotte da Roma (82 in totale) per Dubrovnik, Danzica, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga. La compagnia low cost ha fatto sapere che baserà 2 nuovi aeromobili B737 a Fiumicino e le nuove rotte garantiranno un incremento del 15% dei passeggeri, che arriveranno oltre 11 milioni all'anno.

Adr ha annunciato anche che sono stati oltre 44,4 milioni i passeggeri in transito negli aeroporti di Roma. Fiumicino in particolare ha accolto oltre 40,5 milioni di passeggeri, più 38 per cento rispetto al 2022, e l'aeroporto di Ciampino ha accolto 3,9 milioni di passeggeri. Rispetto al periodo pre-pandemia è stato recuperato il 93 per cento dei voli, grazie soprattutto alle tratte extraeuropee ed europee, +76 per cento e +30 per cento.