Preso ‘mago’ della truffa dello specchietto, ha minacciato decine di romani: “Sono un Casamonica” Lo specialista della truffa dello specchietto è un ragazzo di 35 anni, arrestato pochi giorni fa, un’altra volta, dai poliziotti del commissariato Colombo di Roma.

A cura di Enrico Tata

Trentacinque anni, ma già decine di rapine alle spalle. La tecnica, sempre la stessa: la famigerata ‘truffa dello specchietto'. Era già stato in carcere poiché accusato di almeno dieci colpi, ma una volta tornato in libertà ha ricominciato, come se nulla fosse accaduto. Il ‘mago' della truffa è un ragazzo di 35 anni, arrestato pochi giorni fa, un'altra volta, dai poliziotti del commissariato Colombo di Roma. Nel 2019 era già finito in manette per dieci episodi contestati, avvenuti tutti con lo stesso modus operandi: fermava un automobilista facendogli credere di aver subito un danno allo specchietto della sua automobile a causa sua e poi lo invitava a dargli denaro in contante per evitare la lunga trafila dell'assicurazione e del risarcimento dei danni.

Per convincere le vittime aveva un arma in più. Le minacciava dicendo a volte di appartenere al clan dei Casamonica e a volte di essere "il padre di un pugile campione del mondo. Ti spacco la faccia se non mi dai subito si soldi". E così i malcapitati, quasi sempre, si precipitavano al bancomat più vicino per prelevare i contanti richiesti. Terminato il periodo di carcere, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale ma, come anticipato, il 35enne ha ricominciato subito con la truffa dello specchietto. Tutte le persone rapinate hanno sempre fornito la stessa descrizione: un uomo alto tra 1,70 e 1,80 metri, carnagione olivastra, fra i 30 e 40 anni. Le rapine, inoltre, avvenivano tutte nei pressi della sua abitazione. Nell'ultimo tentativo di truffa, però, il 35enne era sorvegliato a vista da una pattuglia della polizia in borghese. Subito dopo la minaccia, gli agenti sono intervenuti e lo hanno immediatamente fermato. Dovrà tornare in carcere e scontare una condanna di 4 anni, 5 mesi e 11 giorni.