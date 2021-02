Il personale scolastico e universitario del Lazio, docente e non docente, con età compresa tra i 18 anni (cioè quelli nati nel 2003) e i 55 anni (cioè i nati nel 1966) potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid a partire dalle 00.00 di giovedì 18 febbraio 2021. Le prenotazioni si possono effettuare sul sito di prenotazione della Regione Lazio.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi. Tra i siti di somministrazione in cui sarà possibile vaccinarsi ci sarà anche quello della Nuvola di Fuksas all'Eur e successivamente anche quello della stazione di Roma Termini.

Il calendario delle prenotazioni per gli insegnanti di Roma e del Lazio

La prenotazione del vaccino anti-Covid per gli insegnanti del Lazio è suddivisa in tre fasce d'età secondo questo calendario:

45 – 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02

dalle ore 00:00 del 18/02 35 – 44 anni dalle ore 00:00 del 22/02

dalle ore 00:00 del 22/02 Under 34 anni dalle ore 00:00 del 26/02 (non studenti)

Le somministrazioni per gli insegnanti cominceranno a partire da lunedì 22 febbraio 2021. Al momento della prenotazione verrà prenotato anche l'appuntamento per la somministrazione della seconda dose. Il richiamo verrà somministrato tra la decima e la dodicesima settimana successiva alla prima dose. Il vaccino per gli insegnanti sarà quello prodotto da AstraZeneca. L'Aifa ha approvato il 17 febbraio l'utilizzo del vaccino AstraZeneca anche per le persone di età compresa tra i 55 e i 65 anni, quindi è probabile che il calendario vaccinale venga modificato.

Per quanto riguarda il personale universitario potrà prenotare soltanto quello delle università aderenti al CRUL- Comitato regionale di Coordinamento Università del Lazio: Libera Università Maria SS. Assunta, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, Università “Campus Bio-Medico” di Roma, Libera Università degli Studi Internazionali di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Europea di Roma, Università degli Studi “Link Campus University”, Saint Camillus International University of Health Sciences Unicamillus.

Come prenotare il vaccino anti Covid per docenti e personale ATA

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria in corso di validità e occorrerà comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico Team che si trova sul retro della tessera. Non serve alcuna ricetta medica. Il giorno dell'appuntamento bisogna portare con sé il promemoria della prenotazione, la tessera sanitaria in corso di validità e un documento d'identità. Sarà possibile prenotare per una fascia d'età anche dopo l'apertura delle prenotazioni per una fascia d'età successiva.

Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, cioè tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il SSR della Regione Lazio.

Per assistenza contattare il numero 06.164.161.841. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00