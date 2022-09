Prenotazione vaccino Covid aggiornato nel Lazio: chi può richiedere il bivalente Nel Lazio è possibile prenotare, a partire dal 12 settembre, la dose booster anti Covid con vaccino bivalente, cioè aggiornato alla variante Omicron. Ecco chi può prenotare.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio via oggi, lunedì 12 settembre, alle prenotazioni per le dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti, cioè quei vaccini che sono stati aggiornati per contrastare le nuove varianti del virus Sars-CoV-2: i vaccini a mRna di Pfizer, Comirnaty Original/Omicron BA.1, e quello di Moderna, Spikevax Original/Omicron BA.1. Questi vaccini sono stati approvati per la somministrazione a soggetti al di sopra dei dodici anni di età.

Chi può prenotare la dose booster con il vaccino bivalente

L'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha dato il via libera lo scorso 5 settembre ai due vaccini bivalenti Comirnarty e Spikevax. Le dosi booster sono raccomandate dal Ministero della Salute per tutti i cittadini di età superiore a 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti e/o preesistenti. L'elenco delle patologie si può consultare sul sito del Ministero della Salute e sul portale Salute Lazio.

Il vaccino è inoltre consigliato a tutti i cittadini di età pari o superiore a 60 anni, a tutti gli operatori sanitari e agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle donne in gravidanza. La dose di richiamo può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dall'ultima infezione (alla data del tampone positivo).

Come prenotare il vaccino covid bivalente nel Lazio

È possibile prenotare la dose di richiamo sul portale Salute Lazio. Si potrà scegliere uno degli hub vaccinali diffusi su tutto il territorio, una delle farmacie aderenti alla campagna oppure lo studio del proprio medico di famiglia.