Prendono appunti e scattano foto alle porte: arrestati i ladri-fotografi in giacca e cravatta Nel mirino dei ladri molti dei quartieri della capitale, dall’Eur al Nomentano, dove venerdì scorso sono stati fermati dalla polizia.

L'allarme era scattato lo scorso aprile: una banda di ladri in giacca e cravatta si muoveva all'interno delle palazzine della capitale, in vari quartieri della città, controllando le porte degli appartamenti, prendendo appunti e, in alcuni casi, fotografando anche le serrature delle porte.

Monteverde, Eur, quartiere Vescovio (dove è stata registrata l'immagine in apertura) e Nomentano, dove tre dei ladri fotografi sono stati colti in flagranza di reato e arrestati: sono molte le zone della capitale che sono entrate nel mirino dei malviventi. E i residenti si sono armati, a poco a poco, caricando le immagini e i video sulle chat di WhatsApp e i gruppi di Facebook.

Come agiscono i ladri -fotografi

Il gruppo prima di svaligiare le abitazioni era solito fare dei sopralluoghi nei palazzi di loro interesse per prendere appunti sui pianerottoli e la divisione degli appartamenti, arrivando a fotografare anche le porte e le serrature per organizzare al meglio i furti. In alcuni casi, come riporta il Messaggero, avrebbero anche suonato il campanello per scoprire orari e spostamenti dei proprietari di casa.

Proprio durante una delle loro ispezioni i residenti di una palazzina di via Egidio Galbani, al Nomentano, si sono accorti della loro presenza. Dopo aver sentito dei rumori sospetti, nel pomeriggio di venerdì scorso, alcuni inquilini hanno guardato dallo specchietto della porta di casa e si sono accorti della presenza di due uomini che inquadravano con il cellulare le porte degli appartamenti, fotografandone le serrature. Così hanno deciso di segnalare la situazione alle forze dell'ordine

L'intervento delle forze dell'ordine

Dopo la segnalazione, alcune volanti si sono immediatamente recate in zona Nomentano dove, in breve tempo, sono riusciti ad intercettare i ladri a bordo di un'automobile. Dopo una prima perquisizione, i militari hanno rivenuto all'interno della macchina arnesi per lo scasso, come cacciavite, chiave pappagallo, pinze artigianali precisione e spray lubrificante. Oltre ai due soggetti segnalati, anche una terza persona loro complice.

Per accertate l'attività dei tre, presto saranno analizzati anche i telefonini dei tre e ci sarà un confronto con i volti ripresi dalle videocamere di sorveglianza che circolano da giorni. Per il momento i tre, uomini di origine romena tra i 33 e i 45 anni, sono stati fermati. Non si esclude, però, che ci siano più bande di ladri che agiscono nello stesso modo.