Prende a bastonate un 43enne senza fissa dimora e gli stacca un dito a morsi: caccia all’aggressore Nei pressi della stazione Termini, un uomo di 43 anni è stato aggredito da un’altra persona che lo ha preso a bastonate e che gli ha staccato un dito a morsi.

A cura di Beatrice Tominic

In piazza dei Cinquecento era sera quando un uomo di 43 anni, originario di una delle regioni del Maghreb, è stato aggredito da un'altra persona che lo ha picchiato, lo ha preso a bastonate e che gli ha morso un dito, fino a strapparglielo. Dell'aggressore ancora non si conoscono informazioni, di lui si sa solo che, quando ha agito, era vestito di nero.

L'aggressione è avvenuta un paio di sere fa, lunedì 21 febbraio, alle ore 21 circa sotto ad una pensiline di piazza dei Cinquecento, dove spesso in questa stagione durante la notte stanziano persone senza fissa dimora, per cercare un riparo dal freddo: non è escluso, inoltre, che, proprio come la vittima, anche la persona che ha aggredito il 43enne possa essere un senzatetto.

L'aggressione

È successo alle ore 21 circa a pochi passi dalla stazione Termini, snodo ferroviario principale della città di Roma: in breve tempo l'individuo vestito di scuro è passato dalle minacce all'aggressione. All'inizio, dopo aver offeso l'uomo di 43enne, infatti, l'aggressore, armato di bastone, lo ha iniziato a malmenare e, una volta stordito, lo ha morso alla mano, riuscendo a staccargli parte di una delle dita. Subito dopo, l'aggressore è riuscito a fuggire, mentre la vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata al Policlinico Agostino Gemelli in codice giallo.

I soccorsi e le indagini

Una volta aggredito, il 43enne, ancora scosso, con la mano sanguinante e priva parzialmente di un dito, si è avvicinato per chiedere aiuto ai militari dell'Esercito in servizio alla stazione Termini. Sono stati proprio questi ultimi ad allertare i poliziotti che sono arrivati da diversi commissariati e con le volanti per svolgere i rilievi ed indagare sulle ragioni che si trovano alle origini dell'aggressione: non è escluso, infatti, che l'aggressore sia un'altra persona senza fissa dimora e che il litigio possa essere partito a causa della disputa per un giaciglio.