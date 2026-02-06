Prende a bastonate la ex e strappa un orecchio a morsi al nuovo compagno: arrestato per stalking e violenze

Aggredisce la ex e il nuovo fidanzato con pugni e bastone: lei finisce con un trauma cranico, lui perde parte di un orecchio. Arrestato un 37enne a Tivoli.

Immagine di repertorio

Ha preso a bastonate la ex compagna e il suo nuovo fidanzato, ferendoli gravemente e strappando a morsi un pezzo d'orecchio all'uomo. L’aggressione risale a dicembre 2025. Vittima una coppia, bersaglio dell’ex di lei, un trentasettenne, per cui gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tivoli hanno dato esecuzione alla misura cautelare stabilita dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli. Dovrà rispondere dei reati di stalking, violenza, lesioni e minacce di morte.

Le indagini sono partite dalla denuncia delle due vittime, che si sono rivolte alla polizia. Dal loro racconto e dagli accertamenti svolti è emersa una situazione molto grave: la relazione tra la donna e il suo precedente compagno era giunta al termine, ma l’ex non aveva accettato la fine del rapporto. La donna aveva iniziato una nuova relazione e l’uomo aveva cominciato a perseguitare entrambi, fino ad arrivare all’aggressione.

La coppia è riuscita a contattare il numero unico per le emergenze 112 solo quando l’aggressore si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Tivoli, che hanno soccorso le vittime e avviato le indagini.

Il trentasettenne avrebbe colpito entrambi con pugni violenti, al corpo e al volto, utilizzando anche un bastone. Le conseguenze sono state gravi: la donna ha riportato un trauma cranico, mentre il suo compagno ha subito la frattura del naso. Inoltre, l’aggressore si è avventato sull’uomo mordendogli un orecchio fino ad amputargli parte del padiglione auricolare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della donna sarebbero iniziati già durante la relazione, durata circa cinque anni. L’uomo la avrebbe colpita con calci e pugni, picchiata con un tubo e minacciata puntandole contro una balestra carica. In un’occasione le aveva provocato la frattura dell’ulna, un trauma che la vittima aveva giustificato al pronto soccorso come un incidente domestico.

La donna non aveva mai denunciato le violenze subite, ma circa un anno fa aveva deciso di interrompere la relazione. Da quel momento l’ex compagno avrebbe dato inizio a una serie di comportamenti persecutori nei confronti di lei e del nuovo fidanzato, culminati nella violenta aggressione di dicembre.

Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, si sono concluse con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti del Commissariato Tivoli–Guidonia, coordinati dal “Gruppo Uno” della Procura, specializzato nel contrasto alla violenza di genere e contro le donne.