Precipita in una scarpata durante un sopralluogo: grave Claudio Guerriero, sindaco di Vico Claudio Guerriero stava effettuando un sopralluogo alle cascate di Capo Rio per chiedere alla Regione Lazio di rendere l’area monumento naturale.

A cura di Natascia Grbic

Claudio Guerriero, sindaco di Vico, è in gravi condizioni dopo essere caduto da una scarpata durante un sopralluogo. Il primo cittadino si trovava nel territorio di Collepardo, nei pressi delle cascate di Capo Rio, quando è scivolato ed è caduto per oltre dieci metri. Immediati i soccorsi del 118, giunti sul posto per trasportare Claudio Guerriero in ospedale. Il sindaco è stato prima salvato dal Soccorso alpino, che lo ha sistemato su una barella, e poi portato in eliambulanza al Gemelli di Roma in codice rosso, dove è stato sottoposto a un delicato intervento dai medici che lo hanno preso in cura. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi resta riservata.

Il sindaco di Vico precipita in una scarpata: indagini in corso

Claudio Guerriero era andato per un sopralluogo alle cascate di Capo Rio per chiedere alla Regione Lazio di rendere l'area monumento naturale. Qualcosa però è andato storto, è scivolato e caduto in una scarpata per circa dieci metri. Sull'incidente, avvenuto poco prima delle 13, indagano i carabinieri forestali della stazione di Guarcino e della Polizia Locale, che stanno cercando di capire la dinamica di quanto successo, anche se c'è la certezza si sia trattato di un incidente. Sono in molti in queste ore a esprimere solidarietà al sindaco di Vico. "Siamo vicini al Sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero, ricoverato in prognosi riservata dopo essere precipitato durante un sopralluogo alle cascate di Capo Rio nel suo Comune – le parole del primo cittadini di Anagni – Un augurio di pronta guarigione, augurandoci che torni presto a svolgere le sue funzioni di primo cittadino. Forza Claudio".