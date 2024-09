Precipita dal quarto piano di un palazzo, 50enne gravissimo: forse si tratta di un ladro in fuga

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Un uomo di circa 50 anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo a Pomezia, a sud della capitale, nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 settembre 2024. Dopo lo schianto con il suolo, sono stati chiamati i soccorsi: il cinquantenne si trova in gravissime condizione al San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato. L'ipotesi è che si tratti di un ladro in fuga e che possa essere caduto durante un colpo nella palazzina.

Cade da un palazzo: cosa è successo

Stava tentando di calarsi dal balcone dal quarto piano di un palazzo di un edificio in via Varrone, a Pomezia quando è precipitato. L'impatto con il suo è stato violentissimo. L'uomo è stato subito soccorso. Nel frattempo, si cerca di ricostruire cosa possa essere accaduto. Secondo le prime informazioni emerse, potrebbe essersi trattato di un ladro, caduto dal balcone durante la fuga.

I fatti risalgono alla giornata di ieri, giovedì 12 settembre 2024. Avrebbe tentato la fuga quando alcuni testimoni raccontano di aver sentito un tonfo e aver visto il cinquantenne, di cui ancora non si conosce l'identità, cadere verso il suolo. Dopo l'impatto ha riportato gravissime lesioni ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale. Dopo essere arrivato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia, a causa delle gravi ferite riportate, è stato accordato il trasferimento al San Camillo.

Al vaglio le immagini delle videocamere

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno immediatamente aperto le indagini: raccolte le testimonianze dei presenti, al vaglio i video ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Nel frattempo il comune sta già organizzando dei controlli più intensi per prevenire attività illegali come quella che, secondo quanto sembra, era messa in atto dal cinquantenne prima della sua caduta.