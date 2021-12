Positivi al coronavirus saltano la quarantena e vanno in giro per la città: denunciati e multati I due sono stati denunciati e multati: consapevoli di avere il coronavirus, hanno infranto la quarantena per uscire in città.

A cura di Natascia Grbic

Stavano passeggiando in strada godendosi il bel tempo che c'è stato nella giornata di ieri, e approfittando dei raggi solari usciti dopo giorni di maltempo. Un modo di passare il tempo normale, se non fosse che la coppia fermata dai carabinieri, era positiva al coronavirus e avrebbe dovuto rispettare la quarantena nella propria abitazione. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, e adesso sono accusati di aver causato una ‘condizione di rischio per la salute e l'incolumità pubblica'. Quando le forze dell'ordine li hanno fermati, erano increduli: non si aspettavano che i due fossero positivi e li hanno subito rimandati a casa. Senza contare che anche loro, durante il controllo, hanno rischiato il contagio visto il contatto con la coppia. I due sono stati anche multati, e da adesso in poi saranno monitorati costantemente, onde evitare che possano creare ulteriori problemi.

Aumentano i casi di coronavirus, le regole si fanno più strette

Nel caso di positività al coronavirus, è assolutamente vietato uscire di casa ed entrare in contatto con altre persone, rischiando così di diffondere ancora di più il contagio. Con i casi che stanno risalendo, è di fondamentale importanza rispettare le regole e soprattutto le quarantene nel caso di positività o di contatto con un positivo, per non creare pericoli per la salute pubblica. Soprattutto in questo periodo, durante le feste, in cui le persone si vedono più spesso, tendono ad assembrarsi soprattutto nelle vie dello shopping, e passano molto tempo al chiuso. Per questo, fino al 15 gennaio, bisognerà rispettare regole molto più ferree e strette rispetto a prima, in modo da poter passare le feste in serenità e in sicurezza.