Ponte Milvio: strappati nella notte i poster della mostra su Enrico Berlinguer La denuncia di Enzo Foschi, segretario romano del Partito Democratico. “Un atto infame e vergognoso che rafforzerà ancor di più la nostra voglia di continuare nel quartiere di Ponte Milvio come in tutti gli altri quartieri della nostra città”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

La denuncia arriva dal segretario romano del Partito Democratico Enzo Foschi, che su Facebook scrive: "Strappati nella notte i poster che pubblicizzano la mostra fotografica su Enrico Berlinguer realizzata dal PD Ponte Milvio e affissa nei locali della nostra sezione". Il post mostra con una foto l'affissione della riproduzione delle grandi foto in bianco e nero, vandalizzata.

"Un atto infame e vergognoso che rafforzerà ancor di più la nostra voglia di continuare nel quartiere di Ponte Milvio come in tutti gli altri quartieri della nostra città ‘casa per casa strada per strada' a fare del Pd sempre di più il partito delle persone", ha aggiunto Foschi. La vandalizzazione dei manifesti non è stata apparentemente rivendicata da nessun simbolo politico. "È un atto di teppismo, non c'è stata alcuna rivendicazione politica, ma è indice di un clima brutto. Oltretutto è un gesto che offende il sentimento delle persone al di là dell'adesione politica", sottolineano dal circolo.

Quello che è stato il più amato segretario del Partito Comunista Italiano, stroncato da un infarto l'11 giugno del 1984, è stato iscritto proprio alla sezione di Ponte Milvio, una volta del PCI oggi del PD. Da qui la scelta di celebrare questo legame con una mostra fotografica allestita per i 40 anni dalla morte di Berlinguer, visitabile all'interno del circolo da oltre un mese.

"I manifesti strappati a Ponte Milvio sono un atto vile fatto da persone ignoranti e vigliacche.

Ancora una volta si tenta di colpire in maniera ignobile la figura di Berlinguer che appartiene alla storia di questo Paese. Desidero esprimere la mia solidarietà alla comunità democratica", così in una nota il consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato.