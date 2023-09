Ponte di Nona, spari in strada: 32enne colpito da uno sparo al polpaccio È stato raggiunto da uno sparo poco prima della mezzanotte di oggi, in via Alberto Luthuli: trasferito in ospedale un trentaduenne. Indaga il distretto Casilino.

A cura di Beatrice Tominic

Via Luthuli, foto da Google Maps.

È successo ieri notte, poco prima della mezzanotte: un uomo di trentadue anni è stato raggiunto al polpaccio da un colpo di arma da fuoco. Lo sparo è stato esploso in via Alberto Luthuli, nella periferia est della Capitale, nella zona di Ponte di Nona.

Poco dopo l'accaduto, sono state allertate le forze dell'ordine con una segnalazione per persona ferita in strada. Sul posto, oltre agli agenti della polizia del distretto Casilino, sono immediatamente arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in carico l'uomo e lo hanno trasferito nel policlinico Casilino.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena arrivati in via Luthuli, i soccorsi hanno trovato un uomo riverso a terra sanguinante, colpito poco prima da un colpo di arma da fuoco. Gli operatori del personale sanitario hanno immediatamente trasportato il trentaduenne in ambulanza per trasferirlo nel policlinico Casilino, a poco più di una decina di chilometri di distanza.

Le indagini in corso

Oltre all'ambulanza, hanno raggiunto il luogo dello sparo anche gli agenti del commissariato Casilino. Sono loro che hanno subito aperto le indagini su quanto accaduto la scorsa notte per cercare di fare chiarezza su quello che potrebbe sembrare un tentativo di gambizzazione e, soprattutto, per cercare di scoprire il movente dello sparo e di ricostruire quanto avvenuto poco prima di mezzanotte: si è trattato di un agguato? Sono stati esplosi ulteriori colpi oltre a quello che ha raggiunto il trentaduenne? Caccia all'autore, o agli autori, del gesto.

Articolo in aggiornamento