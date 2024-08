video suggerito

Pollo con i peperoni a Ferragosto: la ricetta di Sora Lolla A Roma per Ferragosto è tradizione mangiare il pollo con i peperoni. La ricetta della tradizione di Sora Lolla come l'ha raccontata in televisione nel 1967.

A cura di Redazione Roma

A Roma per Ferragosto la tradizione vuole: pollo con i peperoni. Un piatto che non può mancare l'estate e in particolare nel giorno in cui si celebra l'estate. E dai lidi di Ostia alle osterie della capitale che rimangono aperte, nel menù di Ferragosto non può mancare questo piatto che, se non è proprio leggero non manca di una sua freschezza dei saperi, e che proprio non si può non mangiare nonostante, anche con il grand caldo di questi giorni… lo chiede la tradizione che vuole che il piatto in questione sia nato ai Castelli Romani.

È il 12 agosto del 1967 quando sulla Rai va in onda una puntata di Linea Contro Linea, condotto da Gigi Ballista, con ospite proprio la Sora Lella (che si può trovare su Youtube e sul sito delle Teche Rai). Qui Elena Fabrizi prima porta le telecamere al mercato a compare i peperoni e spiega come sceglierli, poi racconta la ricetta di come lo fa lei il pollo con i peperoni:

A Roma se magna così: lei taglia il pollo a pezzi, poi lo mette sul fuoco, ce mette sale e pepe, sempre il pepe ce vo’ perché sta bene dappertutto! Poi lo fa bene rosolare, quando è bello rosolato lei ce mette ‘na bella schizzata de vino, lo fa rosolare bene co ‘sto vino almeno viene il pollo bello e croccante, dorato. Quando che il pollo è dorato, mettete giù il pomodoro, fate coce bene sto pomodoro, quando è bello fitto fitto viè sto pollo che è n’amore. Io poi lo dicono tutti che so’ speciale a fa il pollo alla romana, modestia a parte! Io poi dato che bisogna aggiunge i peperoni faccio tutto a parte: cioè, prendo i peperoni, li faccio a pezzi, li metto dentro ad una teglia, ci metto olio, cipolla, pomodoro e sale, faccio coce tutto insieme per un po’ di minuti; poi quando il pollo de là è cotto lo unisci insieme ai peperoni, si cucina ancora bene per altri cinque minuti, proprio bello ammaganato, bello rosolato. Quando è pronto il pollo coi peperoni sentirete che roba è, una cosa straordinaria.