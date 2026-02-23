Roma, dal Comune 100 milioni di euro per rifare strade, ciclabili e bagni pubblici

La Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e assistenza domiciliare.

Un aumento di 30 milioni di euro sui fondi per la manutenzione delle strade. È solo una delle componenti della variazione di bilancio approvata dalla Giunta di Roma Capitale. Tanti soldi, prima vincolati, che andranno a potenziare anche il decoro urbano e i servizi sociali a domicilio. "Continuiamo a investire sulla qualità e la sicurezza dei cittadini, in particolare con il nuovo Piano da 100 milioni di euro sulle nostre strade – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri -. Vanno infatti avanti i lavori sulla viabilità principale, quasi completata la riqualificazione dell’intera rete, rafforziamo la capacità di intervenire in emergenza e, come promesso, investiamo decine di milioni di euro sulle vie di competenza municipale".

Nuovi fondi per i lavori stradali

I fondi saranno utilizzati per la manutenzione delle principali vie municipali, già programmata per l'80% delle strade. Nei prossimi tre anni, altri 14 milioni saranno destinati a realizzare la strada e la pista ciclabile che collegherà la zona di Castelverde con le stazioni Pantano e Graniti della linea C della metropolitana, "un investimento strategico per il quadrante est della città – sottolineano la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e i consiglieri capitolini Antonio Stampete e Mariano Angelucci –, che consentirà di migliorare e potenziare in modo significativo la mobilità dell’area, rafforzando i collegamenti con le due stazioni della Metro C e rendendo più agevoli e sicuri gli spostamenti quotidiani di residenti, studenti e lavoratori”. Altri 7 milioni in più verranno usati per integrazioni su lavori più piccoli di manutenzione stradale e scolastica.

Più soldi anche per decoro urbano, servizi sociali e cultura

Non solo strade, ma anche decoro urbano. 3 milioni di euro sono aggiunti ai fondi per gli interventi dell’Ufficio di qualità urbana, mentre 8 milioni in due anni sono destinati alla realizzazione di nuovi bagni pubblici. Ci sono poi 5 milioni in più per i lavori del capolinea del tram 19 di viale delle Milizie, Matteotti e Piazza Risorgimento. E poi ancora ulteriori 3,3 milioni per le case popolari di Tor Bella Monaca.

Oltre all'aumento sugli investimenti, sono stati sbloccati vari fondi che andranno ad incrementare la spesa corrente, ovvero quelle operazioni che rientrano nella gestione ordinaria. Anche qui l'elenco è lungo: 8 milioni per lo scorrimento delle liste di attesa dei servizi di assistenza domiciliare, 1,4 per il decoro urbano, 4 per il miglioramento dei sistemi informatici di ‘Roma Servizi per la Mobilità', 2 milioni sulla sicurezza, 2 per la manutenzione quotidiana delle strade, 3 per la programmazione culturale. Tanti soldi che potrebbero migliorare servizi essenziali.