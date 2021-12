Pitbull uccide un altro cane e ferisce le proprietarie intervenute per separarli Una scena terribile quella che si è cosnumata davanti agli ochi due donne intervenute per salvatre il proprio cane da un pitbull, che lo ha azzannato uccidendolo. Entrambe ferite alle mani hanno dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un pitbull ha ucciso un altro cane e ha ferito le due proprietarie intervenute per separarli. I fatti sono accaduti a Cisterna di Latina, nel territorio pontino. Momenti di paura per le due donne, che hanno assistito alla terribile scena e che si sono viste morire il proprio amico a quattro zampe davanti agli occhi. Secondo le informazioni apprese il pitbull si trovava libero, senza guinzaglio né museruola in strada. Pare infatti che sia riuscito a scappare dal giardino di un'abitazione, facendosi strada attraverso un varco presente nella recizione. Il pitbull poco prima del drammatico accaduto si aggirava per strada, quando si è avvicinato ad un altro cane e lo ha azzannato. Ferite gravi che non gli hanno lasciato scampo ed è morto poco dopo. La scena si è consumata davanti agli occhi terrorizzati delle due padrone del jack russel, che sono intervenute immediatamente vedendo il proprio peloso in grave difficoltà, cercando disperatamente di fermarlo. Nonostante il tentativo delle due donne di bloccare il pitbull, ciò non è bastato ad impedire che il loro cane morisse.

Rintracciato il proprietario del pitbull e segnalato in Procura

Le proprietarie sono rimaste ferite, morse dal cane alle mani e hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche in ospedale. Sul posto, ricevuta la segnalazione di quanto accaduto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato il racconto delle due donne e riscostruito la dinamica dell'accaduto. I poliziotti giunti sul posto hanno soccorso per primi le due donne rimaste ferite e sono risaliti al proprietario del pitbull, rispetto alle cui responsabilità hanno informato la Procura di Latina. L'uomo è ritenuto responsabile di non aver controllato adeguatamente il suo cane e il suo comportamento avrebbe provocato la morte dell'altro e il ferimento delle due donne.