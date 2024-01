Pitbull morde una bambina di 2 anni e mezzo: trasportata in ospedale con codice rosso Un pitbull ha azzannato una bambina di due anni e mezzo mentre era in piazza a Canepina. Il proprietario è stato multato per omessa custodia di animali pericolosi e mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Momenti di paura per una bambina di due anni e mezzo che un cane di razza pitbull americano ha azzannato e ferito gravemente. L'episodio è accaduto due giorni fa, mercoledì scorso 24 gennaio in Piazza Garibaldi nel Comune di Canepina, in provincia di Viterbo. La piccola ha avuto bisogno di cure mediche, soccorsa, è stata trasportata in ospedale con codice rosso, ma fortunatamente non rischia di morire.

Secondo quanto ricostruito era un tranquillo pomeriggio nel piccolo centro dell'alto Lazio, la bambina si trovava in piazza quando il cane le si è scagliato contro e l'ha morsa. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze con la richiesta urgente d'intervento per una minore rimasta ferita per il morso di un cane, sul posto è giunto il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata all'ospedale Belcolle di Viterbo. La piccola paziente arrivata al pronto soccorso del Viterbese è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso, intervenendo sulle ferite provocate dai morsi dell'animale. Presente sul luogo dell'accaduto il Nucleo Carabinieri Forestale di Viterbo, a richiederne l'intervento è stata la Centrale Operativa.

I militari hanno ricostruito quanto successo ascoltando alcune persone. I militari hanno multato il proprietario del cane per omessa custodia di animali pericolosi e mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina. L'Autorità Giudiziaria invece si occuperà delle lesioni riportate dalla bambina. I militari insieme al personale del Servizio Veterinario della Asl stanno cercando di capire le circostanze legate all'aggressione.