Pirata della strada travolge un pedone e scappa: 46enne in prognosi riservata Gli agenti della polizia locale hanno rintracciato e denunciato il pirata della strada, che ha investito e fatto finire in ospedale un 46enne. Il paziente è in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È ricoverato con prognosi riservata un uomo di quarantasei anni, che la mattina di domenica scorsa 21 agosto è stato travolto e ferito gravemente da un'auto, mentre attraversava la strada in via Monti di Primavalle. L'automobilista ventisettenne, dopo averlo investito, è scappato senza fermarsi a prestargli soccorso. Il pirata della strada è stato poi rintracciato e il suo comportamento gli è costato una denuncia per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali. Sulla vicenda hanno indagato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Reparto Infortunistica del XIV Gruppo Monte Mario, che hanno dato il via ad un'accurata ricerca investigativa, la quale in breve tempo ha dato i risultati sperati. Lo hanno rintracciato, identificato e denunciato. La sua auto è stata sequestrata, per successivi accertamenti.

via Monti di Primavalle 89 (Immagine Google Maps)

Ecco come gli agenti hanno individuato il pirata della strada

Gli agenti hanno svolto accurate indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e trovare il presunto autore del grave investimento. Intervenuti sul luogo del sinistro, hanno lavorato su frammenti della macchina. Hanno poi ascoltato la testimonianza di alcune persone che si trovavano in zona al momento dell'incidente e che avrebbero assistito alla scena. Tutti questi elementi hanno portato gli agenti a rintracciare il modello dell'auto, una Smart. Grazie ad altre verifiche sono poi risaliti alla targa della vettura e dunque al conducente.

Il pedone investito è ancora in prognosi riservata

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto il quarantaseienne si trovava in strada in zona Primavalle, quando ha attraversato all'altezza del civico 89. Improvvisamente un'auto lo ha investito, lasciandolo a terra con ferite e traumi gravi. Subito è scattata la chiamata al 118 e si è attivata la macchina delle emergenze. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Agostino Gemelli. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto agli interventi necessari e alle cure del caso. Da quanto di apprende si trova ancora in prognosi riservata e i dottori non si pronunciano sugli esiti. Fondamentali per la sua ripresa saranno le prossime ore.