Pirata della strada investe due minori e scappa: fratelli di 8 e 16 anni in ospedale È stato rintracciato e denunciato per fuga e omissione di soccorso il pirata della strada che ha investito due fratelli di 8 e 16 anni in viale delle Belle Arti.

A cura di Alessia Rabbai

Viale delle Belle Arti all’altezza della Galleria d’Arte Moderna (Immagine da Google Maps)

Un pirata della strada ha investito due fratelli di otto e 16 anni in viale delle Belle Arti a Roma. Rintracciato poco dopo, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 21 maggio. Da quanto si apprende fortunatamente i due giovani non rischiano di morire. Erano circa le ore 16.30 e i due fratelli stavano attraversando la strada insieme al padre all'altezza della Galleria di Arte Moderna nel quartiere Parioli quando la macchina, una Volkswagen Golf, li ha urtati e si è subito allontanata. Al volante c'era un automobilista 60enne, residente nel quartiere. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario, che li ha presi in carico e li ha trasportati in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Arrivati al pronto soccorso sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Entrambi hanno riportato ferite in diverse parti del corpo. Sul caso hanno indagato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale II Gruppo Parioli. Le pattuglie sono arrivate sul posto e hanno svolto i primi accertamenti sul luogo in cui si è verificato il sinistro. Così hanno avvaito subito le indagini e in breve tempo sono riusciti a risalire al responsabile. Rintracciato modello e targa dell'auto, gli agenti hanno ritenuto compatibili i danni presenti sul veicolo con l'impatto. Terminati gli accertamenti il 60enne è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso e dovrà rispondere delle accuse a suo carico davanti all'Autorità Giudiziaria.