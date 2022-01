Piove dentro le case Ater del ‘Bronx’ e di Primavalle: infiltrazioni e macchie di muffa La situazione in cui versano le palazzine delle case popolari Ater in zona Primavalle-Torrevecchia è a dir poco drammatica, denuncia l’Unione degli Inquilini.

A cura di Enrico Tata

Secondo quanto denunciato da Andrea Cafiero, Unione Inquilini Roma Nord, la situazione in cui versano le palazzine delle case popolari Ater in zona Primavalle-Torrevecchia è a dir poco drammatica. Ci sono macchie di muffa nelle cucine e nelle stanze, infiltrazioni d'acqua che formano macchie di umidità sulle pareti e un continuo gocciolio dal soffitto in diversi locali degli edifici. Si tratta in particolare delle case di via Aleandro, di via Bonelli e delle palazzine del cosiddetto Bronx in via di Torrevecchia. Stando a quanto denuncia l'Unione Inquilini, "c'è un problema diffuso relativo alle infiltrazioni d'acqua che, dai tetti delle palazzine, creano delle insalubri macchie di muffa all'interno delle abitazioni degli inquilini ATER. Nonostante i residenti abbiano attuato petizioni per aderire al SuperBonus 110% e abbiano richiesto i lavori necessari alla realizzazione dei cappotti termici, nulla è ancora stato fatto. Ciò avrebbe permesso di mettere mano sui problemi strutturali di cui sono affetti i tetti delle palazzine stesse".

Secondo Cafiero a parziale discolpa "occorre dire che i fondi per le manutenzioni stanziati dalla Regione sono insufficienti. Infatti, nel quadrante sarebbero stanziati solo 800000 Euro per 25000 appartamenti. Occorre anche dire che interventi di manutenzione straordinaria come quelli riguardanti i tetti gioverebbero a numerosi appartamenti per ogni palazzina. Ci sono perdite che provocano gocciolamenti direttamente dentro gli appartamenti. In altri casi, gocciolamenti ancora più copiosi riguardano i pianerottoli degli ultimi piani che, creando un velo di acqua che scende sulle scale, portano anche ad avere pericoli per chi percorre le scale stesse, spesso donne anziane che rischiano di scivolare e incorrere in infortuni".