Pietro Orlandi sul brano di Cristicchi a Sanremo: "Mia madre ogni tanto mi chiede se ho trovato Emanuela" "Ho scritto a Simone Cristicchi, a Sanremo ha rappresentato mia madre: ogni tanto mi chiede che ho trovato Emanuela, poi si dimentica", le parole di Pietro Orlandi sulla madre.

A cura di Beatrice Tominic

Simone Cristicchi a sinistra sul palco dell'Ariston, a destra Pietro Orlandi.

"Dal Vaticano ci hanno voltato tutti le spalle. A noi e anche a mia madre che è sola da quando è morto mio papà nel 2004", ha detto Pietro Orlandi. "Lei vive un po' in un mondo suo. Hai presente la canzone di Cristicchi a Sanremo? La rappresenta".

Emanuela Orlandi.

Pietro Orlandi sulla canzone di Cristicchi: "Ogni tanto mia madre mi chiede se ho ritrovato Emanuela"

Invitato nella trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin, Pietro Orlandi ha raccontato di sua madre. "Delle volte penso che io ho perso una sorella, mettermi nei panni dei miei genitori mi è difficile. È troppo doloroso", ha sottolineato.

"Da quando papà è morto, ci hanno voltato le spalle tutti. Io mi ricordo, invece, quando andavano insieme ai Giardini Vaticani a vedere la riproduzione della madonna di Lourdes per una preghiera – ha ricordato – Mi raccontavano che se a distanza c'era qualche cardinale, lo vedevano abbassare la testa e andarsene dopo averli visti. Da quando è morto mio padre, poi, non c'è stata una persona fra tutte queste eminenze che abbia rivolto una parola a mia madre, che le sia rimasto vicino".

La mamma di Emanuela e Pietro Orlandi.

Pietro Orlandi: "Mia madre merita di sapere qualcosa"

Poi Pietro ha provato a mettersi nei panni dei genitori e di sua madre, che ha compiuto 95 anni la scorsa settimana: "Penso che sia una cosa devastante per un genitore non sapere: mia madre non sa se ha sofferto o non ha sofferto, non sa nulla. Questa è la cosa più brutta – ha spiegato ancora – Non dico tutto il Vaticano, ma almeno 4-5 persone sanno cosa è successo e non gli importa niente di questa donna che a 95 anni aspetta di sapere qualcosa sulla figlia".

La mamma di Emanuela e Pietro Orlandi viveva ancora nella stessa casa in cui sono cresciuti i figli, sotto all'appartamento in cui si trova uno dei più fidati aiutanti di papa Ratzinger, Gabriele Paolo conosciuto come il "corvo" nell'inchiesta di VatiLeaks.

"Nella canzone presentata a Sanremo da Cristicchi ho rivisto mia madre. Fisicamente sta benissimo. Ma ogni volta che vede Emanuela mi chiede se l'ho trovata, cosa è successo, quanto è passato. E sprofonda nel dolore. Poi basta una distrazione e si dimentica di ciò che diceva poco prima. Quindi passa ad un altro fatto. Cambia in base all'umore, si arrabbia poi torna serena. Ma forse in questa situazione la sua condizione l'aiuta".