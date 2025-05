video suggerito

Pietralata, Pd difende Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà, vigileremo su mobilità e sostenibilità” “Lo Stadio della Roma si farà: siamo già in una fase avanzata e l’iter autorizzativo fin qui seguito è stato pienamente trasparente e corretto. I sondaggi archeologici non possono subire ulteriori ritardi. Il confronto con cittadini e comitati non è mai mancato, né verrà mai meno”, ha dichiarato a Fanpage.it Valeria Baglio, capogruppo dem in Aula Giulio Cesare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cominceranno nei prossimi giorni i sondaggi archeologici a Pietralata, necessari per il via libera allo stadio della Roma. Ma i comitati sono sul piede di guerra dopo il confronto, fallito, in Campidoglio e il blitz dei tecnici dell'As Roma, che hanno preso possesso dei terreni, scortati dalle forze dell'ordine. I cittadini che lottano contro lo stadio si sono dati appuntamento per sabato in Campidoglio, dove saranno presenti anche i comitati No Inceneritore. Intanto, il Partito democratico fa quadrato attorno al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

"Lo Stadio della Roma si farà: siamo già in una fase avanzata e l’iter autorizzativo fin qui seguito è stato pienamente trasparente e corretto. I sondaggi archeologici non possono subire ulteriori ritardi, perché sono propedeutici alla definizione del progetto definitivo che la società sta completando. Parliamo di un’infrastruttura importante per la città, che porterà con sé non solo uno stadio moderno, ma anche grandi aree verdi e nuovi servizi per i cittadini. Lo Stadio si farà se il progetto rispetterà tutte le prescrizioni date dall’Assemblea capitolina", ha dichiarato a Fanpage.it la capogruppo dem in Aula Giulio Cesare, Valeria Baglio.

I comitati lamentano che non c’è stato ascolto da parte del Campidoglio. Ieri un incontro con i comitati e nel frattempo un blitz a Pietralata per entrare in possesso di quei terreni. I cittadini lo definiscono “un agguato”… C’è stato il confronto necessario con i cittadini su un’opera come impattante come questa?

Il confronto con cittadini e comitati non è mai mancato, né verrà mai meno. Ascoltare le preoccupazioni dei territori è parte integrante del nostro lavoro, ma dobbiamo anche assumere decisioni sulla base di un progetto avviato e condiviso con le istituzioni. Il Sindaco Gualtieri ha sempre tenuto una linea chiara e responsabile su questo tema. L’amministrazione lavora ogni giorno per mantenere un equilibrio tra ascolto, trasparenza e concretezza, mettendo in campo azioni coerenti con l’interesse pubblico e con il futuro della città. Ci sono stati confronti approfonditi durante tutta la fase del dibattito pubblico iniziato più di un anno fa.

E sul presunto ‘bosco di Pietralata’? Un’area boschiva è visibile ed esiste. Secondo i comitati deve essere tutelata, secondo il Comune può essere abbattuta. Dove sta la verità?

Abbiamo sempre seguito questo progetto con la massima attenzione e serietà. Comprendiamo le sensibilità ambientali e proprio per questo abbiamo ribadito un principio fondamentale: nessuna nuova cubatura, ma un intervento che coniuga un impianto sportivo moderno con grandi aree verdi. L’obiettivo è creare un nuovo equilibrio urbano, dove sport e natura si integrano per migliorare la qualità della vita e la fruibilità degli spazi pubblici. Su questo anche l’Assemblea è stata chiara. È una grande opportunità per riqualificare un intero quadrante della città.

Sono trascorsi due anni dall’approvazione della delibera di pubblico interesse. Evidentemente qualche problema sull’area di Pietralata c’era? Siete ancora convinti di aver approvato quella delibera?

Restiamo convinti della scelta fatta e del lavoro portato avanti. Il progetto rappresenta una grande occasione di rilancio per Roma e per il quartiere di Pietralata. Lo sport, in questo contesto, non è solo un elemento di coesione sociale, ma un potente strumento di rigenerazione urbana e di attrattività internazionale. Inoltre la scelta è coerente anche con l’esigenza di accessibilità dell’area attraverso il trasporto pubblico, in particolare su ferro, quella più sostenibile. Gli investimenti aumenteranno questa capacità, in armonia con tutte le funzioni presenti nel quadrante. Roma ha bisogno di progetti ambiziosi e sostenibili, e questo è uno di quelli.

Il progetto dovrà tornare in Assemblea. Quali sono i punti più importanti su cui vigilerete per confermare l’interesse pubblico? La viabilità, la gestione dei parcheggi in quell’area è particolarmente complessa….

Vigileremo con grande attenzione su tutti gli aspetti legati all’interesse pubblico, a partire da mobilità e sostenibilità ambientale. L’obiettivo è sviluppare un progetto che porti benefici concreti al territorio: dalla riqualificazione della stazione metro Quintiliani, alla creazione di nuovi spazi verdi, fino a un miglioramento complessivo delle infrastrutture. È un’opportunità unica per rendere il quartiere più vivibile, attrattivo e connesso, con un impatto positivo anche in termini di investimenti e occupazione. C'è anche un altro punto fondamentale su cui saremo particolarmente attenti: la tutela dell'Ospedale Pertini, un presidio sanitario essenziale per l'intero quadrante.

Critiche al sindaco e a voi del Pd arrivano anche e soprattutto da sinistra. Avs non è tenera né sullo stadio né sul termovalorizzatore? È un problema per il centrosinistra?

Non vedo una frattura politica, ma un confronto legittimo che fa parte della dialettica democratica. Il dialogo è uno strumento fondamentale per migliorare i provvedimenti e come centrosinistra ne facciamo un punto di forza. È lo stesso metodo che abbiamo adottato anche in altri ambiti, come nella revisione delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore.

D’altronde, in Aula la maggioranza si è sempre espressa in modo compatto e unanime su tutti i provvedimenti strategici per la città, a dimostrazione di una coesione politica solida e responsabile, orientata all’interesse pubblico.