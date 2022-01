Picchiato da 40enne che gli aveva tagliato la strada con la moto: pugni e cascate all’autista Atac Il 40enne, con vari precedenti penali per altri reati, è stato denunciato dalla polizia.

Un autista dell'Atac è stato aggredito e picchiato da un motociclista a Roma, in viale Mazzini. L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto venerdì pomeriggio sulla linea 30, che in quel momento stava transitando nel quartiere Prati. Tutto è nato con una manovra azzardata del motociclista, che ha tagliato la strada all'autista dell'autobus, costringendolo a inchiodare. Una brusca frenata che ha fatto cadere diversi passeggeri, finiti a terra. Quando l‘autista si è fermato per dire all'uomo che aveva avuto un comportamento molto pericoloso e di stare più attento, per tutta risposta è stato aggredito. Prima il motociclista lo ha colpito attraverso il finestrino con il casco, poi lo ha preso a pugni e ha provato a danneggiare anche la vettura. Quando il conducente è sceso per verificare se l'autobus avesse riportato danni, è stato gettato in terra e picchiato brutalmente dall'uomo con calci e pugni.

Picchia autista dell'Atac: denunciato 40enne

A fermare la furia del 40enne sono stati gli agenti di una pattuglia di polizia che si trovava in zona. Hanno bloccato il motociclista proprio mentre stava picchiando il povero autista, che non riusciva ad alzarsi a causa dei colpi dell'uomo. Il 40enne, che è risultato avere vari precedenti penali, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ed ad incaricato di servizio pubblico. L'autista ha rifiutato le cure del 118 e non è voluto andare in ospedale per dei controlli, anche se un po' malconcio a causa dei colpi ricevuti. Nessun ferito nemmeno tra i passeggeri, anche se la paura è stata tanta e alcuni di loro sono caduti in terra, facendosi male.