Pestati con le mazze al parcheggio del supermercato a Ladispoli, 2 feriti gravi. Presi 3 aggressori La violenta aggressione nel parcheggio del supermercato di via Glasgow a Ladispoli, sul litorale romano.

Picchiati violentemente con mazze e bastoni nel parcheggio del supermercato a Ladispoli, due uomini di 32 e 43 anni sono gravi in ospedale. Uno dei due è stato posto in coma farmacologico e rischia la vita. Anche l'altro ferito è grave, ma non in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta ieri sera, attorno alle ore 20,30, all'interno dell'area di sosta del supermercato di via Glasgow a Ladispoli, sul litorale romano. Le vittime, sono due cittadini di origine romena. Sarebbero stati aggrediti, per motivi ancora da chiarire, da un gruppo di connazionali. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Dalle prime informazioni, sembra che i due uomini siano stati circondati e colpiti con delle mazze. Ma sono in corso le indagini della Questura per ricostruire i dettagli della vicenda e capire i motivi che possano aver scatenato l'aggressione. I due uomini sono in gravi condizioni e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale in codice rosso.

Presi tre aggressori dalla Polizia

Le forze dell'ordine sono riuscite ad individuare e identificare tre aggressori delle due vittime. Si tratta di 3 cittadini rumeni che sono stati denunciati dalla Polizia di Stato. I tre sono ritenuti responsabili dell'aggressione ai due connazionali nel parcheggio del supermercato di Ladispoli. Ancora non noti i motivi. I due feriti sono arrivati in codice rosso in ospedale. Uno dei feriti è stato posto in coma farmacologico, come detto, il secondo, invece, è stato trasportato al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. Proseguono intanto le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.