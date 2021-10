Picchia la ex davanti i figli piccoli, lei lo mette in fuga con lo spray antiaggressione: arrestato Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che ha aggredito la ex in strada davanti i figli piccoli. Nonostante il giudice avesse disposto per lui il divieto di avvicinamento è andato da lei, l’ha insultata e poi presa a calci e pugni. La giovane è riuscita a difendersi usando uno spray antiaggressione.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la sua ex compagna, una giovane di 24 anni. Il tutto è avvenuto nel parcheggio di un centro sportivo su via Casilina, davanti ai figli minori della coppia. Il 28enne, che non avrebbe potuto essere lì perché destinatario di un divieto di avvicinamento, si è parato all'improvviso di fronte la ragazza, cominciando a insultarla mentre lei cercava di allontanarsi insieme ai bambini. Dalle parole è però passato alle mani e si è scagliato contro la 24enne, cominciando a prenderla a calci e pugni. La ragazza è riuscita a salvarsi prendendo dalla borsa lo spray antiaggressione, che gli ha spruzzato immediatamente in faccia. Subito dopo ha chiamato il 112, chiedendo di mandare qualcuno per aiutarla.

Quando i carabinieri sono arrivati, la ragazza ha raccontato i numerosi problemi che l'ex le aveva causato con il suo comportamento violento. Per questo aveva decido di chiudere la relazione. Lui però continuava a perseguitarla, cosa che l'ha spinta a denunciarlo. Il 28enne non si è fatto fermare nemmeno da questo e nonostante il divieto di avvicinamento l'ha cercata e riempita di botte in mezzo alla strada. I militari lo hanno rintracciato al pronto soccorso dell'ospedale San Sebastiano Martire, e lo hanno arrestato. La ragazza è stata portata al Policlinico Umberto I, dove le sono stati riscontrati numerosi traumi al corpo e alla testa: salvo complicazioni, le sue ferite sono state giudicate guaribili in quindici giorni. Il 28enne, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato portato nel carcere di Velletri, dove rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria.