Picchia e minaccia di morte la fidanzata: arrestato un ragazzo di 27 anni Due uomini arrestati a Roma per minacce di morte e maltrattamenti in famiglia: il primo è un ragazzo di 27 anni e il secondo è un 49enne. Entrambi hanno aggredito ripetutamente le loro compagne e quest’ultime, dopo l’ennesima minaccia subita, hanno deciso di chiamare i carabinieri e di denunciare.

A cura di Enrico Tata

Minacce di morte, continue aggressioni fisiche e verbali. Dopo l'ennesimo episodio la ragazza, una romena di 27 anni, ha deciso di denunciare il fidanzato. Quest'ultimo, un cittadino albanese suo coetaneo, incensurato e disoccupato, è stato arrestato per maltrattamenti e minacce di morte ripetute nel tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Casalotti: i due ragazzi erano fermi a un distributore di benzina nella zona di La Storta a Roma e là è avvenuto l'ennesimo litigio, l'ennesima aggressione e per l'ennesima volta la 27enne è stata minacciata di morte. Questa volta, però, la giovane ha chiamato le forze dell'ordine e ha denunciato il compagno. Anche con i militari presenti sul posto, il 27enne ha continuato a minacciare la fidanzata.

Arrestato un altro uomo per minacce di morte e maltrattamenti in famiglia

Sempre per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte è stato arrestato anche un uomo di 49 anni. Questa volta a soccorrere le vittime sono stati i carabinieri della stazione di Cesano. Nel corso della serata di ieri sono stati chiamati da una signora, che ha chiesto un intervento urgente presso la sua abitazione. Là il compagno, un 49enne romeno, ha inveito contro di lei e contro la figlia, minacciando entrambe di morte. L'uomo, stando a quanto riportano i carabinieri, era sotto l'effetto dell'alcol. Anche in questo caso si trattava soltanto dell'ultimo episodio di violenza domestica: dopo anni di minacce subite e maltrattamenti, la signora ha trovato il coraggio di denunciare il suo compagno. Quest'ultimo è stato bloccato e accompagnato in caserma, dove è stato in seguito arrestato.