Piazze a numero chiuso e accessi contingentati nelle vie dello shopping: piano allo studio per Roma Per il periodo di Natale potrebbero essere approvate misure simili a quelle dello scorso anno, con piazze a numero chiuso e accessi contingentati nelle vie del centro di Roma.

Piazze a numero chiuso, strade del centro di Roma e vie dello shopping con ingressi contingentati, controllati da steward e forze dell'ordine. Questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il piano allo studio per la capitale in vista del periodo di Natale. Potrebbero essere messe delle transenne nelle strade e accessi limitati agli ingressi delle vie più frequentate per controllare che non vi sia un surplus di persone. Con i contagi che stanno risalendo, l'obiettivo è quello di salvaguardare il periodo natalizio e allo stesso tempo evitare assembramenti che potrebbero andare a ingrossare i casi nel corso di questa quarta ondata, che gli ospedali stanno cercando – al momento con successo – di contenere. Di queste misure, riporta sempre il quotidiano romano, se ne discuterà nelle prossime riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Aumentano i contagi nel Lazio, ma bassa pressione sugli ospedali

I contagi nel Lazio stanno risalendo. Questo al momento non si è tradotto – grazie alla campagna vaccinale – in una pressione sugli ospedali, ma c'è la volontà di non rischiare un'eventualità del genere. Per questo nuove misure sono allo studio, in modo da evitare che ci possa essere non solo un ulteriore aumento dei contagi, ma un aumento dei ricoveri. Il piano potrebbe essere simile a quello dello scorso Natale, con le forze dell'ordine a presidiare le piazze e a controllare che non vi siano troppe persone nelle vie dello shopping in vista del periodo natalizio. Ulteriori informazioni, se il piano dovesse essere approvato, saranno diffuse nelle prossime settimane.