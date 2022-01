Piazza Sempione, 26enne terrorizza studenti e giovani coppie: rapinati col coltello alla gola Il ragazzo ha rapinato moltissimi giovani in un solo pomeriggio, portandogli via i cellulari e i portafogli con dentro poche decine di euro.

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro e della Compagnia Roma Parioli con l'accusa di rapina aggravata. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli investigatori, il 26enne avrebbe commesso rapine ai danni di studenti e giovani coppie per rubargli poche decine di euro e i telefoni cellulari. Lui è stato arrestato, mentre un uomo di 43 anni che lo stava ospitando per nasconderlo è stato denunciato per favoreggiamento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 26enne avrebbe rapinato diversi giovanissimi con un coltello. Se loro provavano a opporre resistenza li prendeva a pugni in testa, per poi scappare e scomparire tra le vie di Montesacro. Il primo a essere stato rapinato è uno studente di 15 anni su via Conca d'Oro. Il ragazzo è stato minacciato con un coltello e gli è stato portato via il portafoglio con dentro quindici euro. Sempre lo stesso pomeriggio ha puntato un coltello alla gola di un giovane di vent'anni, intimandogli di dargli il portafoglio. La vittima ha rifiutato ed è stata colpita con un pugno in testa. Stessa cosa poco dopo, quando a Ponte Tazio ha rapinato una coppia di studenti di 23 e 26 anni. Ha puntato loro un coltello per avere il portafoglio, loro si sono rifiutati, e il ragazzo è stato colpito con un pugno alla testa. Le ultime vittime della giornata sono stati due 15enni davanti la metro di Conca d'Oro: il 26enne li ha costretti a dargli iPhone e AirPods, dopodiché li ha presi a pugni in faccia.

I carabinieri, intervenuti sui singoli episodi, hanno cominciato a indagare. Capito che si trattava della stessa persona, hanno rintracciato il 26enne autore delle rapine a casa di un 43enne con precedenti che lo stava aiutando a nascondersi dalle forze dell'ordine. Il 26enne è stato portato in carcere, accertamenti sono in corso per vedere se nei giorni scorsi ha rapinato altre persone.