Piazza Esquilino, scoppia la lite tra Andrea Alzetta e Luca Telese alla riunione di quartiere Durante una riunione organizzata sabato dall'associazione Polo civico Esquilino è scoppiata una discussione tra il giornalista Luca Telese e l'ex consigliere comunale Andrea Alzetta. Entrambi minimizzano: "Ci siamo già chiariti".

A cura di Natascia Grbic

Andrea Alzetta e Luca Telese

Diverbio sabato mattina nel quartiere Esquilino a Roma tra il giornalista Luca Telese e l'ex consigliere comunale e attivista politico Andrea ‘Tarzan' Alzetta. Durante un'assemblea pubblica lanciata dall'associazione Polo civico Esquilino, al quale ha partecipato anche la presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi, si è presentato il nuovo progetto per riqualificare la piazza, che vedrà la creazione di giochi per bambini e campetti da calcio.

La discussione durante la riunione a piazza Esquilino

Alla riunione era presente anche Luca Telese, che abita nel quartiere, che ha proposto di realizzare delle recinzioni "non per chiudere, ma come tutela passiva di un bene pubblico". "Gli spacciatori spaccano bottiglie per rendere i giardini impraticabili, picchiano gli homeless e hanno ingaggiato una battaglia contro i cingalesi che sono lavoratori", ha aggiunto Telese, spiegando la sua idea. Ne è nata una discussione tra il giornalista e Alzetta, che si è un po' animata, tanto che è stata diffusa anche la voce di un presunto ‘pugno' dato dall'ex consigliere a Telese. "Ma quale pugno, sto bene, l'ho schivato, ha minimizzato il giornalista, mettendo a placare le voci che lo volevano con uno zigomo contuso. Sul posto è comunque intervenuta la Digos, ma la discussione è finita con una stretta di mano tra i due.

Lite tra Alzetta e Telese, il comunicato di Spin Time Labs

"In queste ore alcune testate giornalistiche stanno dando una narrazione distorta del diverbio avvenuto sabato scorso tra Andrea Alzetta, fondatore e membro della nostra comunità, e Luca Telese – si legge in un comunicato diffuso da Spin Time Labs subito dopo l'accaduto – Il diverbio si è acceso in seguito alle differenti posizioni sul tema delle cancellate. Andrea Alzetta e Luca Telese sono due persone che si conoscono da anni e la discussione, che ha superato i limiti, si è poi conclusa con l’abbraccio tra i due. Andrea Alzetta si è già scusato per la reazione che ha superato i limiti. Ci uniamo alle scuse espresse da lui e mandiamo un grande abbraccio a Luca Telese, persona che conosciamo, stimiamo e che é un amico, anche se le idee, come é giusto che sia, talvolta sono diverse. Biasimiamo i tentativi di utilizzare questo episodio per coprire il carattere rivoluzionario di quanto sta avvenendo: grazie al Polo Civico Esquilino, di cui Spin Time é tra i promotori, le realtà sociali del Rione si sono unite e stanno portando avanti in dialogo e in collaborazione con le istituzioni una progettazione partecipata, facendo sì che la cittadinanza diventi sempre più protagonista attiva nella costruzione della città e si cresca sempre di più nell’inclusione e nella coesione sociale. Siamo contrari alle cancellate, perché le città sicure le fanno le persone che le popolano, non i cancelli. É questo il percorso che stiamo facendo e su cui continuano a camminare, prendendo per mano tutti quanti".