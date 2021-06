in foto: Folla in piazza Bologna, immagine di repertorio

Sfiorata la tragedia a Piazza Bologna la notte scorsa, quando un trentaduenne ha cercato di investire con la sua auto un ragazzo con cui aveva litigato. Tutto ciò è accaduto in mezzo a decine di giovanissimi presenti in piazza, molti dei quali hanno filmato e postato sui social la scena violenta. Fortunatamente nessuno è stato investito dalla furia dell'uomo, poco dopo intercettato e fermato da una volante della polizia di Stato. Nel tentativo di scappare, il trentaduenne ha tentato di intimidire gli agenti intervenuti sul posto per bloccarlo con un'accetta, ma è stato prontamente fermato e arrestato. Adesso dovrà rispondere dei reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di arma.

Minaccia gli agenti con un'accetta

Nella serata di ieri ripetute chiamate sono arrivate alle forze dell'ordine poco prima delle ore 23, segnalando la presenza di una vecchia punto blu che sfrecciava ed eseguiva manovre convulse in mezzo a Piazza Bologna, gremita di gente. Stando a quanto si apprende, il conducente alla guida del veicolo, a seguito di una lite, cercava di investire un ragazzo puntando l'auto contro di lui, fino a salire sul marciapiede. Secondo le testimonianze di alcuni presenti, pare che ad un certo punto l'uomo si sia momentaneamente allontanato, prima di tornare alla carica e minacciare il suo rivale con un'accetta. Fallito anche questo secondo tentativo, il trentaduenne si è dato alla fuga con la sua Punto, ma poco dopo è stato intercettato e raggiunto da una volante su Largo Lanciani, quasi all'altezza di via dei Monti Tiburtini. All'ordine di scendere dall'auto, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha impugnato nuovamente l'accetta e l'ha agitata contro gli agenti nel tentativo di intimidirli e fuggire. La vicenda che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi è terminata senza feriti. In pochi secondi è stato disarmato e arrestato.