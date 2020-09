È stato denunciato l'imprenditore/caporale che all'inizio di settembre ha schiaffeggiato e preso a pugni un bracciante di origine indiana che chiedeva di essere pagato per il lavoro svolto. Il blitz dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, dopo l'attività investigativa condotta con il personale del Nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina, è scattato sabato scorso alle 9 nell'azienda gestita dall'uomo. L'imprenditore di Campoverde è stato denunciato per sfruttamento del lavoro, e la sua azienda chiusa. Numerose le violazioni riscontrate, a partire dalle condizioni contrattuali dei lavoratori fino al mancato rispetto delle norme anticovid. I lavoratori, infatti, venivano fatti lavorare senza guanti e mascherine e senza rispettare le misure di distanziamento previsto per limitare il contagio da coronavirus.

L'aggressione al lavoratore risale al 5 settembre. Era andato a riscuotere il compenso pattuito per il lavoro svolto, 200 euro. Ma quando si è rivolto al caporale, la sua reazione è stata immediatamente violenta. Con fare aggressivo gli si è scagliato contro, dicendo che gli avrebbe dato solo 80 euro perché aveva ‘seminato male le zucchine‘. Il bracciante però, non ne voleva sapere di subire quest'ingiustizia e ha più volte chiesto i 200 euro all'uomo. Alla minaccia di chiamare i carabinieri, il 37enne gli si è scagliato contro, facendolo cadere in terra e continuandolo a colpire con calci e pugni. La vittima si è rivolta alla Uila Uil, sindacato dei lavoratori agricoli, e ha porto denuncia. Il video del pestaggio ha fatto il giro del web e indignato tutta l'Italia. Quello capitato al lavoratore non è però un caso isolato. Sono molti i braccianti agricoli che denunciano sfruttamento e maltrattamenti da parte dei caporali. Che non sempre riescono a denunciare.