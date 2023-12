Pescatore muore folgorato, con la canna da pesca urta i fili dell’alta tensione e prende la scossa Tragedia a Fondi, dove un pescatore 73enne è morto folgorato dalla corrente. Con la canna da pesca ha urtato i fili dell’alta tensione.

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è morto folgorato nel Comune di Fondi in provincia di Latina. Il drammatico episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì primo dicembre. La vittima da quanto si apprende è un pescatore di settantatré anni del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo quanto ricostruito finora l'uomo al momento dell'accaduto impugnando la canna da pesca è entrato inavvertitamente in contatto con i cavi dell'alta tensione. Una scarica di corrente gli ha attraversato il corpo, risultandogli fatale.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. I paramedici hanno tentato di rianimare il pescatore, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. Sul posto per i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri, che hanno svolto le verifiche di propria competenza e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Un episodio che pare sia dovuto ad un tragico incidente.