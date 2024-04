video suggerito

Rischia di morire folgorato a 14 anni appoggiandosi ad un palo: passante eroe gli dà un calcio e lo salva Un 14enne, che ha rischiato di morire folgorato a Sermoneta, se l’è cavata con un braccio rotto. È salvo, grazie all’intervento di un passante “eroe”, che gli ha dato un calcio e lo ha spinto via da un palo, al quale si era appoggiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vivo "per miracolo" o più precisamente grazie all'intervento di un uomo, un passante "eroe", che gli ha letteralmente salvato la vita. L'episodio, che si è concluso con il lieto fine, ma che sarebbe potuto culminare in tragedia, è avvenuto nel Comune di Sermoneta, in provincia di Latina, domenica scorsa 14 aprile. Protagonista è un ragazzo di quattordici anni, che ha rischiato di morire folgorato, appoggiandosi ad un palo della vigilanza che si trova esattamente tra via La Pastine e via Giada. Secondo quanto ricostruito l'adolescente era in strada in Borgata Carrara, quando si è sorretto al palo. Improvvisamente è stato attraversato da una violenta scarica elettrica.

A salvarlo un passante eroe con un calcio

Fortunatamente in quel momento stava passando un uomo, che lo ha visto, si è accorto di ciò che stava accadendo ed è intervenuto subito. È riuscito ad allontanarlo dal palo dandogli un calcio con la suola di gomma della scarpa, rischiando anch'egli la vita. Il giovane è caduto a terra, rompendosi un braccio. Arrivata poi la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Arrivato nel nosocomio pontino, il paziente è stato affidato ai medici, che l'hanno sottoposto alle cure del caso e sono intervenuti sulla frattura. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri di competenza territoriale, che indagano sulla vicenda e hanno ascoltato i testimoni per ricostruire quanto successo.

La sindaca di Sermoneta: "Un fatto gravissimo"

Sull’episodio è intervenuta anche la sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli: “È un fatto gravissimo – ha commentato Giovannoli – appena ricevuta la comunicazione abbiamo immediatamente tolto l’alimentazione al sistema e ho dato mandato agli uffici di chiarire quanto accaduto al più presto. La sicurezza e l’incolumità pubblica sono una priorità e gli uffici sono al lavoro per effettuare le verifiche e ricostruire i fatti".