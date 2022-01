Perseguita l’ex seguendola e molestandola: arrestato 57enne, era stato già denunciato L’ex lo aveva denunciato a causa dei numerosi atti persecutori, per violenza privata e per diversi stupri.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato e un altro sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento all'ex compagna. Due distinti episodi, entrambi casi di violenza contro le donne, avvenuti a Roma nelle ultime 24 ore e che hanno visto protagonisti gli ex delle vittime. I due, nonostante le ex compagne avessero chiarito che non volevano più avere nulla a che fare con loro, continuavano a seguirle e perseguitarle.

Il primo episodio è avvenuto nella zona di via Veneto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del II Distretto Salario dopo la segnalazione di una donna seguita e molestata dall'ex compagno. La donna ha riferito agli agenti che lui l'aveva seguita. Prima lo ha trovato fuori casa. Poi è salita su un taxi, pensava che lui avesse desistito e invece una volta arrivata a destinazione ha visto che lui l'aveva seguita. La donna è entrata immediatamente in un ristorante per mettersi al sicuro e nel frattempo tentando di allontanare il suo persecutore. Quando ha chiamato il 112, i poliziotti sono arrivati e hanno trovato l'uomo tra le auto parcheggiate. In seguito agli accertamenti è emerso che l'ex lo aveva denunciato a causa dei numerosi atti persecutori, per violenza privata e per diversi stupri. E così il 57enne è stato arrestato e portato in carcere.

Gli agenti del VII Distretto San Giovanni hanno invece notificato a un uomo di 45 anni la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai figli. Gli è stato applicato il braccialetto elettronico per controllarne i movimenti e verificare il rispetto del divieto. Il provvedimento è stato emesso per tutelare la donna e i bambini.