Pericolo caduta massi su via Flaminia, chiusa carreggiata verso Roma: traffico e disagi A causa del pericolo di caduta massi, via Flaminia è stata chiusa al km 8,200. Traffico e disagi per i cittadini, che stanno cercando percorsi alternativi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Via Flaminia, immagine di repertorio

Questa mattina è stata chiusa la carreggiata in entrata a Roma su via Flaminia al km 8,200 per il pericolo di caduta di alcuni massi lungo la strada. L'uscita obbligatoria, per chi sta andando verso Roma, è lungo viale Tor di Quinto al km 8,500. Sul posto è arrivato il personale del 118, le squadre Anas e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per gestire la viabilità. Al momento non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità, anche se sembra si tratti di un intervento che non richieda moltissimo tempo.

Ieri chiusa via Flaminia a Corso Francia

Solo ieri via Flaminia è stata nuovamente chiusa, questa volta all'altezza di Corso Francia, sempre per il pericolo di frane. Il provvedimento del Campidoglio è stato preso in seguito a una relazione dei Vigili del Fuoco in relazione a ‘un possibile evento franoso'. La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale intorno alle 19.

Forte vento a Roma

Molto probabilmente la decisione di chiudere la strada è stata presa a causa del forte vento che da ieri si è abbattuto sulla capitale. Al fine di evitare possibili danni per i cittadini, si è deciso di agire in via preventiva al fine di mettere in sicurezza l'area e far sì che ogni pericolo sia scongiurato. Non è escluso che anche nelle prossime ore non siano programmati altri interventi di questo tipo anche se, fortunatamente, il vento sembra essersi calmato dopo le forti raffiche di ieri.