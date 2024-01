Perdita idrica a Giardinetti: strada allagata, sul posto arrivano i vigili del fuoco Strada allagata a Giardinetti a causa della rottura delle conduttore idriche della zona. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici Acea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Strada allagata in zona Giardinetti, in una delle zone del quadrante ad est della capitale, a pochi passi dall'omonima fermata della linea C della metropolitana. Qui, all'altezza del civico 30 di via Silicella, si è rotta una delle tubature di Acea nel primo pomeriggio di oggi. Ad allagarsi, una delle strade che collegano via del Fosso di Santa Maura con una delle arterie più grandi e trafficate della capitale, via Casilina.

Poco dopo il danno idrico l'acqua si è riversata sulla strada, allagandola. L'allarme è scattato poco dopo, quando l'acqua era già diventata alta diversi centimetri, almeno una decina, così sono arrivati subito i vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, non appena scattato l'allarme nella sala operativa, questo pomeriggio, sono arrivati i vigili del fuoco della squadra 10A della vicina stazione di La Rustica che hanno iniziato il loro intervento per danno d'acqua. Oltre a loro sono stati immediatamente allertati anche i tecnici dell'Acea che ha subito mandato una squadra di pronto intervento che sta intervenendo in questi istanti. Nel frattempo, però, non risultano persone coinvolte né residenti evacuati.

Articolo in aggiornamento